Стотици жертви при силно земетресие в Афганистан

Над 800 са вече жертвите на силното земетресение, което разтърси в полунощ местно време Югоизточен Афганистан. Ранените са повече от 2800. Спасителни екипи продължават да издирват оцелели сред развалините. Иранското правителство обеща помощ.

Земетресението е било с магнитуд над 6. Бедствието е засегнало две провинции по границата с Пакистан – Кунар и Нангархар.

Земетресението беше последвано от поне 5 вторични труса. Три села са изравнени със земята. Под отломките има затрупани хора.

Афганистанското талибанско правителство мобилизира спасителни екипи за да гарантира „всеобхватна и пълна подкрепа“ на засегнатите. Над 400 ранени и тела на загинали бяха транспортирани с най-малко 40 полета. Трусове бяха усетени и в други южноазиатски страни, включително съседните Пакистан и Индия.