Музеят на Ван Гог може да затвори?

Амстердамският музей на Ван Гог – дом на най-голямата колекция от творби на легендарния художник – предупреди, че може да спре да работи, ако не получи повече пари от държавата.

Причината е огромен ремонт за 104 млн. евро, нужен за да се запази колекцията и да е безопасно за посетителите и екипа. Музеят е готов да плати част от сумата и да понесе загуби от затваряне, но иска по-голяма държавна субсидия – 11 млн. евро годишно вместо сегашните 8,5.

Министерството на културата обаче казва: „Финансирането е достатъчно“ и се позовава на експертни оценки. Затова спорът стигна до съд, а дело е насрочено за февруари 2026 г.

В колекцията има над 200 картини, 500 рисунки и почти всички писма на Ван Гог – включително шедьоври като Слънчогледи и Звездна нощ. От откриването си през 1973 г. музеят е посрещнал близо 57 млн. посетители и е един от най-популярните в Нидерландия.