Стрелба с въздушна пушка в Морската градина във Варна

Мъж е бил прострелян в крака с въздушна пушка, докато се е разхождал в Морската градина във Варна. Случката се разиграва на главната алея между Астрономическата обсерватория и Аквариума на вчера в късния следобед, когато Морската градина е препълнена с хора.

По данни на ОДМВР – Варна простреляният мъж е на 41 годиини от бургаското село Трънак. Дошъл с влака във Варна, за да се разходи в Морската градина. Усетил удар в крака около коляното и разбрал, че е прострелян със сачма. В момента на изстрела пострадалият е говорил по телефона. Бил е в зелената площ в страни от алеята. Най-вероятно изстрелът е възпроизведен от пневматично оръжие. Мъжът е бил приет във варненско лечебно заведение, където сачмата е била извадена и е освободен за домашно лечение. В момента тече разследване.

Полицията проверява всички камери в района.