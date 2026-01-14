БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Обрат във вота: Отхвърлиха НСО да охранява само заемащите...
Чете се за: 00:45 мин.
Предсрочният вот и промените в Изборния кодекс – на...
Чете се за: 07:15 мин.
И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха...
Чете се за: 04:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Студът в Румъния продължава – мъж от град Сибиу отиде на работа със ски

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Запази

Най-ниската температура тази сутрин беше регистрирана в Падеш – минус 14 градуса

студът румъния продължава ndash мъж град сибиу отиде работа ски
Снимка: Thomas Roth/Facebook
Слушай новината

Румъния продължава да е в плен на зимата. Най-ниската температура тази сутрин беше регистрирана в Падеш в окръг Горж – минус 14 градуса, съобщават от Националната метеорологична администрация.

В Сучава натрупалият сняг достигна половин метър, но планинските служби предупреждават, че е възможно да се образуват още по-големи преспи заради новите снеговалежи и силния вятър.

В Сибиу, където снежната покривка е 7 сантиметра, мъж беше засечен да отива на работа със "ски за пантене" (туристически ски с колани). Видеото, заснето от говорителя на Окръжния съвет Томас Рот, събра хиляди гледания още в първия час след публикуването си в социалната мрежа Фейсбук.

"Срещата ме ободри повече от сутрешното ми кафе и зареди с добро настроение. Поздравихме се, той ме покани да карам ски с радостта на човек, който се възползва от всяка възможност да спортува. Скиор по улиците на Сибиу не е непременно критика към онези, които се занимават със снегопочистване, тъй като пътят беше достатъчно чист. Това обаче е образ, който остава в съзнанието ви и ви подтиква да извадите ски обувките си от нафталина. Браво на него!", написа Томас Рот.

Мразовито рано тази сутрин беше и в Букурещ, където термометрите отчетоха минус 12 градуса. През изминалата нощ в румънската столица отново валя сняг, който създаде сцена като от анимационния филм "Ледена епоха" пред сградата на Националния геоложки музей.

Заледените улици и тротоари обаче продължават да създават проблеми за пешеходците в града. Глоба от 500 леи (98 евро) грози онези, които не почистват снега и леда пред къщите си, предупреждават местните власти.

От Департамента за извънредни ситуации на Румъния излязоха с друго предупреждение към хората с бебета и деца. Те ги призовават да не правят дълги разходки с най-малките, тъй като те са изложени на повишен риск от хипотермия и измръзване, защото телата им губят топлина по-бързо.

#студена вълна #румъния #студ #ниски температури

Последвайте ни

ТОП 24

БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и повредени банкноти
1
БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и повредени банкноти
Проверките на НАП и КЗП: Начинът на връщане на ресто е сред най-честите сигнали за нарушения
2
Проверките на НАП и КЗП: Начинът на връщане на ресто е сред...
Васил Терзиев: Най-скъпият "данък" в България не е ДДС, а страхът
3
Васил Терзиев: Най-скъпият "данък" в България не е ДДС, а...
Историческо постижение: Александър Кръшняк е втори в паралелния слалом в Бад Гащайн от Световната купа по сноуборд
4
Историческо постижение: Александър Кръшняк е втори в паралелния...
Бойко Борисов: Терзиев да остане кмет на София за пример какво могат ПП и ДБ
5
Бойко Борисов: Терзиев да остане кмет на София за пример какво...
Две баржи потънаха в Дунав
6
Две баржи потънаха в Дунав

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
3
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
4
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
5
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
6
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация

Още от: Балкани

Недоволството на гръцките фермери - какви ще бъдат бъдещите им действия?
Недоволството на гръцките фермери - какви ще бъдат бъдещите им действия?
Блокадите на земеделците в Гърция продължават – докога? Блокадите на земеделците в Гърция продължават – докога?
Чете се за: 02:22 мин.
Нова блокада: Гръцките фермери спряха движението през "Кулата – Промахон" за камиони Нова блокада: Гръцките фермери спряха движението през "Кулата – Промахон" за камиони
Чете се за: 00:50 мин.
Ще има ли отново блокада на гръцките фермери? Ще има ли отново блокада на гръцките фермери?
Чете се за: 00:30 мин.
Доходите намаляват, разходите се увеличават: Румънците затягат коланите Доходите намаляват, разходите се увеличават: Румънците затягат коланите
Чете се за: 02:30 мин.
Студ скова Румъния, очакват се температури до минус 20 градуса Студ скова Румъния, очакват се температури до минус 20 градуса
Чете се за: 00:30 мин.

Водещи новини

Обрат във вота: Отхвърлиха НСО да охранява само заемащите висши държавни длъжности
Обрат във вота: Отхвърлиха НСО да охранява само заемащите висши...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Предсрочният вот и промените в Изборния кодекс – на фокус в политическите декларации в НС (ОБЗОР) Предсрочният вот и промените в Изборния кодекс – на фокус в политическите декларации в НС (ОБЗОР)
Чете се за: 07:15 мин.
У нас
И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха на президента нереализиран И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха на президента нереализиран
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
1550 евро допълнително ще получат всички пострадали при бедствията в Кърджалийско 1550 евро допълнително ще получат всички пострадали при бедствията в Кърджалийско
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
България придоби 7 кораба – минни ловци
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Броят на убитите при протестите в Иран расте - жертвите са над 2700
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Пред прага на грипна епидемия ли сме?
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Арестуваха Кийфър Съдърланд за нападение над шофьор на такси
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ