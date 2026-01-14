Студът в Румъния продължава – мъж от град Сибиу отиде на работа със ски

Румъния продължава да е в плен на зимата. Най-ниската температура тази сутрин беше регистрирана в Падеш в окръг Горж – минус 14 градуса, съобщават от Националната метеорологична администрация.

В Сучава натрупалият сняг достигна половин метър, но планинските служби предупреждават, че е възможно да се образуват още по-големи преспи заради новите снеговалежи и силния вятър.

В Сибиу, където снежната покривка е 7 сантиметра, мъж беше засечен да отива на работа със "ски за пантене" (туристически ски с колани). Видеото, заснето от говорителя на Окръжния съвет Томас Рот, събра хиляди гледания още в първия час след публикуването си в социалната мрежа Фейсбук.

"Срещата ме ободри повече от сутрешното ми кафе и зареди с добро настроение. Поздравихме се, той ме покани да карам ски с радостта на човек, който се възползва от всяка възможност да спортува. Скиор по улиците на Сибиу не е непременно критика към онези, които се занимават със снегопочистване, тъй като пътят беше достатъчно чист. Това обаче е образ, който остава в съзнанието ви и ви подтиква да извадите ски обувките си от нафталина. Браво на него!", написа Томас Рот.

Мразовито рано тази сутрин беше и в Букурещ, където термометрите отчетоха минус 12 градуса. През изминалата нощ в румънската столица отново валя сняг, който създаде сцена като от анимационния филм "Ледена епоха" пред сградата на Националния геоложки музей.

Заледените улици и тротоари обаче продължават да създават проблеми за пешеходците в града. Глоба от 500 леи (98 евро) грози онези, които не почистват снега и леда пред къщите си, предупреждават местните власти.

От Департамента за извънредни ситуации на Румъния излязоха с друго предупреждение към хората с бебета и деца. Те ги призовават да не правят дълги разходки с най-малките, тъй като те са изложени на повишен риск от хипотермия и измръзване, защото телата им губят топлина по-бързо.