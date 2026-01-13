БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Доходите намаляват, разходите се увеличават: Румънците затягат коланите

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 02:30 мин.
По света
Това показва проучване на НСИ

Доходите на румънците намаляват, докато разходите им се увеличават, показва проучване на Националния статистически институт, публикувано на официалната страница на службата в интернет.

Според данните общият среден месечен доход на населението през третото тримесечие на 2025 г. е бил 9420 леи (1850 евро) на домакинство и 3789 леи (744 евро) на човек.

В сравнение със същия период на 2024 г. общият среден месечен доход на домакинство се е увеличил с 14,1 процента на домакинство и с 14,9 на сто на човек.

Общите средни месечни разходи на населението през третото тримесечие на 2025 г. са били 8079 леи (1587 евро) на домакинство и 3250 леи (638 евро) на човек, което представлява 85,8 процента от общия доход.

В сравнение със същия период на 2024 г. разходите са се увеличили с 15,2 на сто на домакинство и с 16 процента на човек.

В градските райони средните месечни разходи на домакинство са били 9109 леи (1789 евро), 1,3 пъти по-високи, отколкото в селските райони. Така човек, който живее в града, харчи средно с 3862 леи (758) на месец или 1,5 пъти повече от човек, който живее на село.

Румънците харчат най-много за храна и безалкохолни напитки - 1553 леи (305 евро). Следват ги месечните разходи за жилище, вода, електричество, газ и други горива на стойност 735 леи (144 евро) на домакинство. 371 леи (72 евро) отиват за облекло и обувки.

Разходите за транспорт на домакинство възлизат на 340 леи (67 евро), а тези за здравеопазване - 337 леи (66 евро).

Най-ниското ниво на средни месечни разходи на домакинствата е регистрирано за разходи за образование от само 13 леи (2,55 евро) на домакинство.

В градските райони делът на разходите за данъци, вноски, такси и налози е със 7,8 процентни пункта по-висок, отколкото в селските райони, показват още данните от проучването на Националния статистически институт.

