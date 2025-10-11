БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тайните на Земята: Защо континентите са събрани само от едната страна на планетата?

Африка - глобус - карта
Снимка: Canva
Ако погледнеш глобуса, ще забележиш нещо странно — завъртиш ли го към Тихия океан, виждаш почти само вода. Но ако го обърнеш към Европа, Азия и Африка — изведнъж всичко е суша!
Учени обясняват, че причината за това е в древната история на планетата — и по-точно в Пангея, суперконтинент, който е съществувал преди стотици милиони години.

Какво е суперконтинент?
Това е огромна маса земя, в която почти всички континенти са били свързани в едно. Пангея е последният такъв суперконтинент и се е разпаднал преди около 175 милиона години. Оттогава континентите „плават“ по земната кора — процес, наречен континентален дрейф.

Какво се случва днес?
Сега Земята е в етап на „разделяне“ — Атлантическият океан се разширява, а Северна и Южна Америка бавно се отдалечават от Европа и Африка.
Учени смятат, че на всеки 300–500 милиона години континентите отново се сближават и образуват нов суперконтинент.

Как ще изглежда бъдещето?
След няколко десетки милиона години Евразия вероятно ще се придвижи на изток, Америка – на запад, а някой ден всичко пак може да се събере в един нов суперконтинент.
Дотогава Земята ще изглежда като огромна синя топка с малко островчета суша, защото Тихият океан е толкова голям, че заема почти половината от планетата.

