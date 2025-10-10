БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Световен ден на психичното здраве 2025

Нека говорим за психичното здраве в трудни времена

Всяка година на 10 октомври целият свят отбелязва нещо изключително важно — психичното здраве. Темата тази година е „Психично здраве в хуманитарни кризи“ — с фокус върху това как можем да помогнем на хората, които преживяват войни, природни бедствия или здравни кризи.

Когато животът стане хаотичен, не само домовете и училищата ни страдат — страдат и умовете ни. Според проучвания 1 от 5 души в кризисна ситуация има проблеми с психичното здраве. Затова е супер важно всеки да има достъп до помощ и подкрепа, когато има нужда от тях.

Грижата за психичното здраве не е просто нещо хубаво — тя спасява животи. Тя дава сила на хората да се възстановят, да се излекуват и да започнат отначало. Правителства, учители, лекари и цели общности могат да работят заедно, за да направят помощта достъпна за всички.

Този Световен ден на психичното здраве нека си напомним, че е напълно нормално да не си добре понякога — и че да потърсиш помощ е признак на сила, не на слабост. Заедно можем да изградим свят, в който психичното здраве има значение за всеки, навсякъде.

