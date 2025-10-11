Гледайте България - Турция от 21:45 ч. по БНТ 1 и БНТ 3

След тежкия старт в световните квалификации България ще търси първите си точки в групата в мач срещу Турция.

С новия си треньор Александър Димитров, с някой нови футболисти и нови надежди, играчите ще се опитат да върнат усмивките на хората по трибуните срещу сериозен съперник.

България няма загуба у дома от този отбор.

Ще бъде ли спазена традицията? Отговорът идва в събота вечер.

Гледайте България - Турция от 21.45 по БНТ 1, БНТ 3 и ТУК!

Студиото започва в 21:00.