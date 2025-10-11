БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма...
Чете се за: 02:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Гледайте България - Турция от 21:45 ч. по БНТ 1 и БНТ 3

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
7368
Чете се за: 00:37 мин.
Спорт
Запази

Студиото посветено на мача започва в 21:00.

гледайте българия турция октомври бнт бнт
Scroll left Scroll right
Слушай новината

След тежкия старт в световните квалификации България ще търси първите си точки в групата в мач срещу Турция.

С новия си треньор Александър Димитров, с някой нови футболисти и нови надежди, играчите ще се опитат да върнат усмивките на хората по трибуните срещу сериозен съперник.

България няма загуба у дома от този отбор.

Ще бъде ли спазена традицията? Отговорът идва в събота вечер.

Гледайте България - Турция от 21.45 по БНТ 1, БНТ 3 и ТУК!

Студиото започва в 21:00.

Свързани статии:

Александър Димитров: Развълнуван съм, защото дебютирам срещу един от най-силните отбори в Европа
Александър Димитров: Развълнуван съм, защото дебютирам срещу един от най-силните отбори в Европа
Селекционерът на България е благодарен, след като достигна...
Чете се за: 01:25 мин.
България се цели в първи точки за световните квалификации при дебюта на Александър Димитров
България се цели в първи точки за световните квалификации при дебюта на Александър Димитров
Двубоят започва от 21:45 и ще може да го наблюдавате в ефира на БНТ.
Чете се за: 02:40 мин.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
1
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Гледайте България - Турция от 21:45 ч. по БНТ 1 и БНТ 3
2
Гледайте България - Турция от 21:45 ч. по БНТ 1 и БНТ 3
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички трябва да помогнат тя да се реши
3
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички...
Съдът остави в ареста Благомир Коцев
4
Съдът остави в ареста Благомир Коцев
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма да позволим убиецът ѝ да излезе на свобода
5
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма да...
Водата в Елените е заразена с ешерихия коли и е негодна за пиене
6
Водата в Елените е заразена с ешерихия коли и е негодна за пиене

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
3
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Кога ще пуснат парното в София?
4
Кога ще пуснат парното в София?
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
5
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
6
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...

Още от: Футбол

Лъчезар Танев, Джанлука Палиука и Стефан Ботев в "Арена спорт"
Лъчезар Танев, Джанлука Палиука и Стефан Ботев в "Арена спорт"
Винченцо Монтела: Мачът срещу България е доста ключов Винченцо Монтела: Мачът срещу България е доста ключов
Чете се за: 01:22 мин.
Радослав Кирилов: Оптимист съм за мача с Турция Радослав Кирилов: Оптимист съм за мача с Турция
Чете се за: 01:20 мин.
Александър Димитров: Развълнуван съм, защото дебютирам срещу един от най-силните отбори в Европа Александър Димитров: Развълнуван съм, защото дебютирам срещу един от най-силните отбори в Европа
Чете се за: 01:25 мин.
Угурджан Чакър: Искаме да победим България на всяка цена Угурджан Чакър: Искаме да победим България на всяка цена
Чете се за: 01:15 мин.
Александър Димитров: Искам всички момчета да са лидери Александър Димитров: Искам всички момчета да са лидери
Чете се за: 03:00 мин.

Водещи новини

Ще се стигне ли до правен абсурд - разследването за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг да започне отначало?
Ще се стигне ли до правен абсурд - разследването за катастрофата с...
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Въведената евакуация за част от село Николово се отменя, каза кметът на Русе Пенчо Милков Въведената евакуация за част от село Николово се отменя, каза кметът на Русе Пенчо Милков
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Стрелба в Германия: Няколко души са ранени в град Гисен Стрелба в Германия: Няколко души са ранени в град Гисен
Чете се за: 00:25 мин.
По света
След случая с тормозеното момиченце в Каблешково: Протести срещу насилието над деца се проведоха в десетки градове След случая с тормозеното момиченце в Каблешково: Протести срещу насилието над деца се проведоха в десетки градове
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Премиерът Росен Желязков обеща доходите на военните да продължат да...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
С тежка техника във Велико Търново почистват коритото на р. Янтра...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Бившият американски президент Джо Байдън се подлага на лъчетерапия
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Само за ден половин милион палестинци са се придвижили от юг на...
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ