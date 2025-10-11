БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма...
Чете се за: 02:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Бившият американски президент Джо Байдън се подлага на лъчетерапия

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Запази
ден джо байдън смекчи присъдите 2500 души
Слушай новината

Бившият американски президент Джо Байдън се подлага на лъчетерапия заради заболяването от рак на простатата, с което беше диагностициран през май.

"Президентът Байдън в момента е се подлага на лъчева и хормонална терапия, съгласно плана за лечението му от рак на простатата", заяви говорител на бившия държавен глава.

През май семейството на Байдън, който през ноември ще навърши 83 г., съобщи, че той е бил диагностициран с агресивна форма на рак на простатата с метастази в костите.

"Въпреки че това е по-агресивна форма на заболяването, ракът изглежда е хормоночувствителен, което позволява ефективно лечение", заяви тогава Белият дом.

#САЩ #рак #лъчетерапия #Джо Байдън

Последвайте ни

ТОП 24

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
1
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Гледайте България - Турция от 21:45 ч. по БНТ 1 и БНТ 3
2
Гледайте България - Турция от 21:45 ч. по БНТ 1 и БНТ 3
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички трябва да помогнат тя да се реши
3
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички...
Съдът остави в ареста Благомир Коцев
4
Съдът остави в ареста Благомир Коцев
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма да позволим убиецът ѝ да излезе на свобода
5
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма да...
Водата в Елените е заразена с ешерихия коли и е негодна за пиене
6
Водата в Елените е заразена с ешерихия коли и е негодна за пиене

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
3
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Кога ще пуснат парното в София?
4
Кога ще пуснат парното в София?
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
5
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
6
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...

Още от: САЩ и Канада

След намесата на Мелания Тръмп 8 отвлечени украински деца са отново със семействата си
След намесата на Мелания Тръмп 8 отвлечени украински деца са отново със семействата си
Експлозията в Тенеси: 19 души все още са в неизвестност Експлозията в Тенеси: 19 души все още са в неизвестност
Чете се за: 00:45 мин.
Тръмп заплаши Китай с допълнителни мита Тръмп заплаши Китай с допълнителни мита
Чете се за: 02:47 мин.
Загинали и хора в неизвестност след голям взрив във фабрика за военни експлозиви в САЩ Загинали и хора в неизвестност след голям взрив във фабрика за военни експлозиви в САЩ
Чете се за: 00:32 мин.
Испания изтъкна, че е "пълноправен" член на НАТО след призивите на Тръмп да бъде изключена от Алианса Испания изтъкна, че е "пълноправен" член на НАТО след призивите на Тръмп да бъде изключена от Алианса
Чете се за: 01:17 мин.
Тръмп: Имаме изоставащ - Испания заслужава да бъде изключена от НАТО Тръмп: Имаме изоставащ - Испания заслужава да бъде изключена от НАТО
Чете се за: 00:32 мин.

Водещи новини

Ще се стигне ли до правен абсурд - разследването за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг да започне отначало?
Ще се стигне ли до правен абсурд - разследването за катастрофата с...
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Въведената евакуация за част от село Николово се отменя, каза кметът на Русе Пенчо Милков Въведената евакуация за част от село Николово се отменя, каза кметът на Русе Пенчо Милков
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Стрелба в Германия: Няколко души са ранени в град Гисен Стрелба в Германия: Няколко души са ранени в град Гисен
Чете се за: 00:25 мин.
По света
След случая с тормозеното момиченце в Каблешково: Протести срещу насилието над деца се проведоха в десетки градове След случая с тормозеното момиченце в Каблешково: Протести срещу насилието над деца се проведоха в десетки градове
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Премиерът Росен Желязков обеща доходите на военните да продължат да...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
С тежка техника във Велико Търново почистват коритото на р. Янтра...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Бившият американски президент Джо Байдън се подлага на лъчетерапия
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Само за ден половин милион палестинци са се придвижили от юг на...
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ