Бившият американски президент Джо Байдън се подлага на лъчетерапия заради заболяването от рак на простатата, с което беше диагностициран през май.

"Президентът Байдън в момента е се подлага на лъчева и хормонална терапия, съгласно плана за лечението му от рак на простатата", заяви говорител на бившия държавен глава.

През май семейството на Байдън, който през ноември ще навърши 83 г., съобщи, че той е бил диагностициран с агресивна форма на рак на простатата с метастази в костите.