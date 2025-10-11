България и Турция в битка под прожекторите на стадион „Васил Левски“

Тази вечер България посреща Турция на Националния стадион „Васил Левски“ в София в мач от група E на квалификациите за Световното първенство 2026. Срещата започва в 21:45 часа и ще бъде излъчвана на живо по БНТ.

Двубоят бележи официалния дебют на Александър Димитров начело на мъжкия национален отбор. След седем години като треньор на младежкия тим, той наследи Илиан Илиев, който беше освободен след тежките загуби от Испания и Грузия с по 0:3.

Новият селекционер върна в отбора Иван Турицов от ЦСКА, който не беше играл за националния тим повече от година. Димитър Велковски от Арда също се завръща след пауза от 2022 г., а халфът на Славия Кристиян Стоянов очаква своя дебют. В състава няма нито един футболист от Черно море, а Кристиан Димитров от Левски заменя контузения Емил Ценов.

Съперникът – Турция, пристига с големи имена в състава си: Хакан Чалханоглу (Интер), Арда Гюлер (Реал Мадрид) и Кенан Йълдъз (Ювентус). Въпреки звездите, турците ще търсят реванш след унизителното 0:6 от Испания у дома. В първия си мач от квалификациите те победиха Грузия с 3:2 като гости.

Историята е на страната на България – „лъвовете“ никога не са губили от Турция у дома и имат леко предимство в общия баланс: 8 победи, 5 равенства и 7 загуби, с голова разлика 38:34 в наша полза.

Главен съдия на мача ще бъде португалецът Луиш Годиньо, подпомаган от Руи Тейшейра и Педро Алмейда. На ВАР ще дежурят Андре Нарсисо и Елдер Малейро, а четвърти арбитър ще бъде Мигел Ногейра.