Тежка катастрофа край Мъглиж затвори Подбалканския път, има загинал

​Временно е преустановено движението по път I-6 в участъка Казанлък - Гурково заради тежко пътно произшествие. Инцидентът е станал около 22.00 часа тази вечер в района на Мъглиж.

​По първоначални данни са се сблъскали товарен камион и лека кола. При удара на място е загинал шофьорът на автомобила. Неговата спътничка е тежко пострадала и е откарана от екип на спешна помощ.

​Вероятната причина за трагедията е рискова маневра – според информацията до момента, лекият автомобил е предприел обратен завой директно на Подбалканския път, при което е бил ударен от тежкотоварния камион.

​В района има полицейски екипи. Движението е напълно спряно до приключване на огледите и разчистване на пътното платно. Трафикът се пренасочва.

Снимки: Иван Янев, БНТ