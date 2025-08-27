БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Неофициално: Повдигнаха обвинение на Паскал
Чете се за: 01:25 мин.
Шофьорът, обвинен за тежка катастрофа с АТВ в столичния...
Чете се за: 02:12 мин.
Утвърдиха графика за учебното време: Кога и колко ще...
Чете се за: 01:02 мин.
Паскал е предаден на българските власти
Чете се за: 00:22 мин.
Паскал ще бъде предаден на българските власти днес или утре
Чете се за: 01:00 мин.

Тръмп: Сорос и синът му трябва да бъдат съдени

Тоня Димитрова
Всичко от автора
Чете се за: 01:52 мин.
САЩ
Те подкрепят насилието по време на протести, заяви американският президент

срещата тръмп зеленски усмивки диалогичност оптимизъм без конкретика
Американският президент Доналд Тръмп призова да бъдат повдигнати обвинения срещу милиардера Джордж Сорос и сина му по обвинения, че семейството стои зад "насилствените протести" в страната.

"Джордж Сорос и радикално левият му син трябва да бъдат осъдени по закона РИКО, защото подкрепят насилието по време на протести", написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

Законът РИКО е за участници в престъпни организации.

От години се разпространяват конспиративни теории за семейство Сорос и сега атаките се засилиха отново след демонстрациите в Лос Анджелис срещу арестите на имигранти. Заради тези демонстрации Доналд Тръмп изпрати Националната гвардия и пехотинци в управлявания от демократи щат Калифорния.

Роденият в Унгария Джордж Сорос отдавна е мишена за крайнодесните в Европа и Съединените щати заради финансовата подкрепа за прогресивни либерални каузи.

Обвиняван е за мигрантските кризи в Европа и по южната граница на Съединените щати, както и за организирането на масовите протести срещу полицейското насилие след убийството на Джордж Флойд през 2020 г.

През 2023 г. 95-годишният Сорос обяви, че предава контрола върху империята си на сина му Александър.

Джо Байдън награди милиардера с президентски Медал на свободата през януари малко преди Доналд Тръмп да встъпи в длъжност, за подкрепата на "организации и проекти по света, които засилват демокрацията, човешките права, образованието и социалната справедливост".

