Тръмп: Сорос и синът му трябва да бъдат съдени

Американският президент Доналд Тръмп призова да бъдат повдигнати обвинения срещу милиардера Джордж Сорос и сина му по обвинения, че семейството стои зад "насилствените протести" в страната.

"Джордж Сорос и радикално левият му син трябва да бъдат осъдени по закона РИКО, защото подкрепят насилието по време на протести", написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

Законът РИКО е за участници в престъпни организации.

От години се разпространяват конспиративни теории за семейство Сорос и сега атаките се засилиха отново след демонстрациите в Лос Анджелис срещу арестите на имигранти. Заради тези демонстрации Доналд Тръмп изпрати Националната гвардия и пехотинци в управлявания от демократи щат Калифорния.

Роденият в Унгария Джордж Сорос отдавна е мишена за крайнодесните в Европа и Съединените щати заради финансовата подкрепа за прогресивни либерални каузи.

Обвиняван е за мигрантските кризи в Европа и по южната граница на Съединените щати, както и за организирането на масовите протести срещу полицейското насилие след убийството на Джордж Флойд през 2020 г.

През 2023 г. 95-годишният Сорос обяви, че предава контрола върху империята си на сина му Александър.

Джо Байдън награди милиардера с президентски Медал на свободата през януари малко преди Доналд Тръмп да встъпи в длъжност, за подкрепата на "организации и проекти по света, които засилват демокрацията, човешките права, образованието и социалната справедливост".