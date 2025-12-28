Треньор в женския отбор на Валенсия е загинал по време на ваканция в Индонезия

Фернандо Мартин, треньор на втория отбор на Валенсия при жените, е загинал заедно с трима членове на семейството си, след като „лодката им се преобърнала в Индонезия“ по време на коледна ваканция, съобщи испанският футболен клуб.

От клуба обявиха, че всички са дълбоко натъжени от кончината на Фернандо Мартин, треньор на Валенсия Феменино Б, и три от децата му при трагичната катастрофа с плавателен съд в Индонезия, както е потвърдено от местните власти.

Индонезийските и испанските полицейски органи съобщиха в събота, че Мартин и три от децата му са в неизвестност, след като лодката с 11 души е потънала при екстремно лошо време в петък в пролива Падар Айлънд близо до остров Лабуан Бахо, популярна туристическа дестинация.

Издирването продължи и в неделя сутринта, каза пред Ройтерс Фатур Рахман, координатор на мисията на индонезийската агенция за търсене и спасяване в района.

Реал Мадрид също изрази съболезнования за 44-годишния Мартин, бивш играч във второто и третото ниво на испански футбол, който беше назначен за треньор на женския отбор Б на Валенсия тази година.

Съпругата му и едната му дъщеря, както и четирима членове на екипажа и екскурзовод, бяха спасени и са невредими, се казва в изявление на спасителната служба на региона, която е била ангажирана с почти целия си наличен състав в спасителната мисия.