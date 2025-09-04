Уелс спечели гостуването си на Казахстан с гол на Кийфър Мур

Отборът на Уелс постигна важна победа с 1:0 като гост на Казахстан в квалификационен мач за световното първенство през 2026 година.

Уелсците извоюваха трите точки на "Астана Арена“ с гол на Кийфър Мур. Нападателят на Рексъм се разписа с добавка в 24-ата минута и това попадение се оказа единствено в мача.

През втората част домакините от Казахстан доминираха, но направиха пропуски, а на два пъти и гредите запазиха суха мрежата на Уелс. Най-добрата ситуация за Казахстан дойде в самия край на добавеното време, когато реферът отсъди пряк свободен удар на дъгата на наказателното поле, но топката срещна напречната греда след изпълнението на 36-годишния Серикжан Мужиков.

Уелс има 10 точки от пет мача и заема първото място в таблицата на Група J. Казахстан е на четвърто място с 3 точки след четири мача.