Учениците във Варна се връщат в клас, отмениха грипната...
Управител на компания е осъден в София след разследване на Европейската прокуратура

Десислава Апостолова
Всичко от автора
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Присъдата е окончателна и не подлежи на обжалване

управител компания осъден софия разследване европейската прокуратура
Снимка: БГНЕС/Архив
Софийският градски съд осъди управител на компания на единадесет месеца условно лишаване от свобода, с изпитателен срок от три години, както и глоба от над 500 евро. Присъдата по делото идва след разследване на Европейската прокуратура в София за измама със субсидии, включваща средства от Европейския социален фонд (ЕСФ) и национално съфинансиране, на обща стойност от 66 750 евро. Присъдата е окончателна и не подлежи на обжалване.

Измамата е свързана с подаване на невярна информация от управителя на компанията и съучастник, действащ като ръководител на проект, до българското Министерство на труда и социалната политика с цел измамно получаване на финансиране, предназначено за подкрепа на устойчиви възможности за заетост.

През 2021 г. компанията подписа договор с Министерството на труда и социалната политика на България в качеството му на управляващ орган на Оперативната програма за развитие на човешките ресурси 2014-2020 г. с цел предоставяне на възможности за работа, професионално обучение и квалификация на хора, които търсят да влязат или да се върнат на пазара на труда.

Разследването обаче разкри, че през 2021 г. и 2022 г. са били изработени множество фалшиви подписи и фалшифицирани трудови договори, за да се създаде впечатление, че целите на проекта се изпълняват. Тези документи след това са били представени като част от финансовите и техническите отчети, необходими за окончателното плащане.

# Европейска прокуратура # Софийски градски съд #осъден мъж #европрокуратура

