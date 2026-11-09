Управителят на ВиК-Монтана е обвинен в длъжностни престъпления за над 850 000 лева

Окръжната прокуратура в Монтана внесе обвинителен акт срещу управителя на местното ВиК дружество за длъжностни престъпления, довели до щети за над 850 хиляди лева. Според обвинението нарушенията са извършени в периода 2014–2022 г. Делото предстои да бъде разгледано от съда.

По данни на прокуратурата В.И., който управлява дружеството от 2006 г., не е осигурил необходимия вътрешен финансов контрол и не е упражнявал достатъчен надзор върху изпълнението на договори и работата на отговорните служители.

Според обвинението това е довело до щети за „ВиК“ – Монтана в размер на 852 614,09 лева с ДДС.

Отделно прокуратурата твърди, че в периода от август 2017 г. до септември 2019 г. управителят умишлено не е положил достатъчно грижи за управлението на дружественото имущество при сключването и изпълнението на договор за доставка и монтаж на модулна пречиствателна инсталация за отстраняване на арсен от питейната вода.

Договорът е сключен без необходимите предварителни проучвания, инвестиционен проект и разрешение за строеж. Според обвинението инсталацията е негодна за предназначението си и не може да бъде използвана. Щетите по този договор са оценени на 114 000 лева с ДДС.

Делото предстои да продължи в съда.