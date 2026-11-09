БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
КЗК глоби „Кауфланд“ с почти 76 млн. евро за...
Чете се за: 02:00 мин.
СПЕЦИАЛНО: Ива Михайлова: Когато се изявих като българка,...
Чете се за: 08:02 мин.
Почина стрелецът от Краков
Чете се за: 00:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Управителят на ВиК-Монтана е обвинен в длъжностни престъпления за над 850 000 лева

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Светлин Балкански
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Запази
Управителят на ВиК-Монтана е обвинен в длъжностни престъпления за над 850 000 лева
Слушай новината

Окръжната прокуратура в Монтана внесе обвинителен акт срещу управителя на местното ВиК дружество за длъжностни престъпления, довели до щети за над 850 хиляди лева. Според обвинението нарушенията са извършени в периода 2014–2022 г. Делото предстои да бъде разгледано от съда.

По данни на прокуратурата В.И., който управлява дружеството от 2006 г., не е осигурил необходимия вътрешен финансов контрол и не е упражнявал достатъчен надзор върху изпълнението на договори и работата на отговорните служители.

Според обвинението това е довело до щети за „ВиК“ – Монтана в размер на 852 614,09 лева с ДДС.

Отделно прокуратурата твърди, че в периода от август 2017 г. до септември 2019 г. управителят умишлено не е положил достатъчно грижи за управлението на дружественото имущество при сключването и изпълнението на договор за доставка и монтаж на модулна пречиствателна инсталация за отстраняване на арсен от питейната вода.

Договорът е сключен без необходимите предварителни проучвания, инвестиционен проект и разрешение за строеж. Според обвинението инсталацията е негодна за предназначението си и не може да бъде използвана. Щетите по този договор са оценени на 114 000 лева с ДДС.

Делото предстои да продължи в съда.

#шефът на ВиК - Монтана #длъжностно престъпление #съд

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар 2026 в ефира на БНТ
1
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар 2026 в ефира на БНТ
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва в края на ноември
2
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва...
КЗК глоби „Кауфланд“ с почти 76 млн. евро за нелоялни търговски практики спрямо български производители
3
КЗК глоби „Кауфланд“ с почти 76 млн. евро за нелоялни...
На 34 години почина актьорът Борис Кашев
4
На 34 години почина актьорът Борис Кашев
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
5
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Жена загина при катастрофа на пътя Самоков - Боровец
6
Жена загина при катастрофа на пътя Самоков - Боровец

Най-четени

Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда проектобюджетът на ДОО
1
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда...
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в Пампорово и в района на Рожен
2
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в...
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно
3
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно
Почина основателят на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев
4
Почина основателят на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар 2026 в ефира на БНТ
5
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар 2026 в ефира на БНТ
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва в края на ноември
6
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва...

Още от: Сигурност и правосъдие

Пет пъти по-силна упойка е поставена на 6-годишното момче, което почина на зъболекарския стол
Пет пъти по-силна упойка е поставена на 6-годишното момче, което почина на зъболекарския стол
Шефът на ВиК-Монтана отива на съд за длъжностни престъпления Шефът на ВиК-Монтана отива на съд за длъжностни престъпления
Чете се за: 02:40 мин.
Камион с 45 000 кутии цигари без бандерол за 172 350 евро е задържан на "Кулата" Камион с 45 000 кутии цигари без бандерол за 172 350 евро е задържан на "Кулата"
Чете се за: 01:02 мин.
Михаела Доцова е във Военно-окръжна прокуратура, за да даде показания като свидетел по случая със Соня Колтуклиева Михаела Доцова е във Военно-окръжна прокуратура, за да даде показания като свидетел по случая със Соня Колтуклиева
Чете се за: 02:20 мин.
Вещо лице за катастрофата с Ива Михайлова: Ударът е станал от навлизане на автомобил в лентата на Ива Вещо лице за катастрофата с Ива Михайлова: Ударът е станал от навлизане на автомобил в лентата на Ива
Чете се за: 05:35 мин.
В съда в Кочани започва поредното заседание по делото срещу Ива Михайлова В съда в Кочани започва поредното заседание по делото срещу Ива Михайлова
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Жена загина при тежка катастрофа на АМ "Тракия" край Камено, движението е спряно
Жена загина при тежка катастрофа на АМ "Тракия" край...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва в края на ноември Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва в края на ноември
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Нови аварии оставиха части от София без парно и топла вода Нови аварии оставиха части от София без парно и топла вода
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Трима души са загинали, а 14 други са ранени, след експлозия в металургичен завод в Западна Турция Трима души са загинали, а 14 други са ранени, след експлозия в металургичен завод в Западна Турция
Чете се за: 01:22 мин.
По света
„Новая газета“ вече е история: Руският независим...
Чете се за: 02:32 мин.
По света
Пет пъти по-силна упойка е поставена на 6-годишното момче, което...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Делото „Ива Михайлова“: Процесът продължава в нейно...
Чете се за: 03:32 мин.
По света
След рекордните санкции от КЗК, производител: И промоциите в...
Чете се за: 05:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ