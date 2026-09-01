Ушаков: Путин, Тръмп и Си Цзинпин може да проведат тристранна среща през ноември

Съветникът на руския президент Владимир Путин - Юрий Ушаков, заяви днес, че Путин, американският президент Доналд Тръмп и китайският президент Си Цзинпин може да проведат тристранна среща в кулоарите на следващата среща на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество, която ще се проведе в средата на ноември в Шънджън в Китай, предаде Ройтерс.

Попитан от журналист от руската Държавната телевизия за възможността за подобна тристранна среща, Ушаков заяви: „Този въпрос беше обсъждан, да“. Той каза, че се очаква и тримата лидери да присъстват на срещата на върха на АТИС, като добави: „И ако се окаже така, както беше казано, тогава тримата ще могат да проведат среща.“

Ушаков говори от Бишкек, столицата на Киргизстан, където Путин и Си участваха в среща на Шанхайската организация за сътрудничество.

Белият дом не отговори веднага на молбата за коментар по въпроса за евентуална тристранна среща между лидерите на Русия, САЩ и Китай.



