Усик освободи пояса в тежка категория на WBO

Украинецът няма да защитава титлата си срещу Фабио Уордли.

Олександър Усик
Снимка: БТА
Слушай новината

Олександър Усик освободи пояса в тежка категория на Световната боксова организация (WBO), съобщи Ройтерс. Това се случва след като украинецът информира ръководния орган, че няма да защитава титлата си срещу Фабио Уордли.

WBO съобщи, че е получено „официално съобщение“ от отбора на Усик, което потвърждава, че 38-годишният боксьор избира да освободи титлата след „сериозно обмисляне“. Така 30-годишият Уордли ще получи титлата на световен шампион в тежка категория.

В момента Усик е шампион по версиите на Световната боксова асоциация, Световния боксов съвет и Международната боксова федерация.

През март 2024 той се превърна в първия боксьор, който държи титлите в четирите организации едновременно.

„Световната боксова организация изразява своето уважение, възхищение и благодарност към Олександър Усик, непобеден световен шампион на WBO в две категории. Неговата кариера е една от най-невероятните и исторически значимите в съвременния бокс“, каза президентът на WBO Густаво Оливиери.

