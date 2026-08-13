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В БОК се проведе среща с генералния консул на България в Лос Анджелис за Олимпийските игри

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Спорт
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БОК има амбицията да осигури Дом на българския отбор в Лос Анджелис, така че състезатели, треньори, длъжностни лица, гости, фенове да се почувстват като една общност.

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Снимка: БОК
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Генералният секретар на Българския олимпийски комитет (БОК) Данаил Димов проведе среща с генералния консул на България в Лос Анджелис Бойко Христов. Двамата обсъдиха предстоящите Летни олимпийски игри ЛА2028, както и възможностите за подкрепа от страна на дипломатическата ни служба по отношение на българската делегация.

БОК има амбицията да осигури Дом на българския отбор в Лос Анджелис, така че състезатели, треньори, длъжностни лица, гости, фенове да се почувстват като една общност. В следващите месеци двете страни ще комуникират активно възможностите, като основните предизвикателства са свързани с големите разстояния между отделните обекти в мегаполиса, както и растящите цени при организиране на големи събития.

Лос Анджелис прие мачове от световното първенство по футбол, но по време на Летните олимпийски игри след две години се очаква още по-голям интерес от страна на публиката поради факта, че всички състезания са концентрирани на едно място.

Олимпийските игри в Лос Анджелис ще се проведат от 14-и до 30-и юли 2028 г. Домакините ще използват над 80 съоръжения в Южна Калифорния. Една четвърт от тях вече са приемали Олимпийски игри при предишните две домакинства на Лос Анджелис - през далечната 1932 г., както и през 1984 г, когато България и други държави от Източния блок не участват. Ключовите съоръжения включват стадион SoFi (Инглууд), Crypto.com Arena, стадион „Доджър“ и др.

Две години преди Игрите настъпва най-важният преходен период, в който LA28 преминава от първоначалната си стратегическа фаза към етапа на активно планиране и реализация. През тези финални месеци основният акцент е върху подкрепата за националните олимпийски комитети (НОК) чрез разширяване на обхвата на услугите, за да се гарантира, че те получават цялата необходима информация за ефективното планиране и подготовка на своите делегации.

#Данаил Димов #Лос Анджелис 2028

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