В Зооцентър Добрич се роди бебе лама (СНИМКИ)

След години усилия в Зооцентър Добрич се роди бебе лама. То е от женски пол, а родители му се казват Фрея и Триумф.

"Ламичката е вече на малко повече от месец. Огромна радост е за нас като екип. Ламите са по-трудни за размножаване. Те трябва да се харесват и да формират двойка, не са като голяма част от тревопасните", обясни директорът на Центъра за защита на природата и животните в Добрич Християн Христов.

От екипа на зооцентъра все още не са избрали име за малкото, като предизвикват потребителите в социалните мрежи да предложат атрактивни и нестандартни варианти.

"Малката лама се чувства добре, здрава е. Все още има притеснения, защото се храни с беберон - майката няма мляко", каза още Христов.

По думите му в зооцентъра могат да се видят и други новородени животни - козички, овце, муфлони, както и три малки кенгура, две от които вече подават главите си от торбите на майките.

Посетителите на Зооцентър Добрич вече могат да видят и мечките, които са се събудили след зимния сън.

