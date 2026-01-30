БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Залят мост отново прекъсна единствената пътна връзка за...
Чете се за: 01:17 мин.
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава...
Чете се за: 02:27 мин.

Ватиканът планира откриването на бистро на покрива на базиликата "Свети Петър"

По света
Снимка: БТА/Архив
Ватиканът планира да отвори бистро на терасата на покрива на базиликата "Свети Петър", съобщиха "Месаджеро" и АНСА.

Бистрото ще се помещава във вече съществуваща структура на терасата, близо до статуите на апостолите. Това помещение преди това е било използвано от служителите на базиликата, за да държат там материали.

Ватиканът е искал да отвори бистрото още по време на юбилея на Римокатолическата църква миналата година, но това не е станало възможно заради технически проблеми. Предполага се сега, че бистрото ще бъде открито преди края на настоящата година.

