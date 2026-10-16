БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Заплатата свършва в средата на месеца": КНСБ...
Чете се за: 05:25 мин.
Премиерът Радев в Брюксел: Засилването на охраната на...
Чете се за: 00:45 мин.
Министърът на отбраната: Изпратили сме искане до НАТО за...
Чете се за: 05:30 мин.
Груба грешка лиши Левски от първи верен ход в Лига Европа
Чете се за: 06:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

АТАКИ С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

Възобновиха операцията по изтеглянето на „Челси-3“

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
Запази
Възобновиха операцията по изтеглянето на „Челси-3“
Снимка: БНТ
Слушай новината

Възобновена е операцията по изтегляне на моторния кораб „Челси-3“, след като котвата се е захванала за дъното и осигурява устойчивост на плавателния съд. Корабът се намира на 12,5 морски мили южно от Маслен нос и на 10,7 морски мили източно от Лозенец. В операцията ще се включи и втори кораб на същия корабособственик – „Челси-2“.

Операцията по овладяването и изтеглянето на кораба през вчерашния ден беше временно преустановена поради тежките метеорологични условия. Въпреки че влекачът „Алиот“ успя да достигне до съда в 12.45 часа, прехвърлянето на аварийна група беше отменено поради сериозен риск за безопасността на екипите. Моторният кораб „Челси-3“, плаващ под малтийски флаг от Гиресун към Джурджулещ, беше поразен от дронове на 13 октомври на 17 морски мили източно от Бяла.

Петнадесетчленният екипаж беше спасен.

#възобновиха операция #кораба „Челси-3“ #изтегляне

Водещи новини

"Заплатата свършва в средата на месеца": КНСБ на протест в София за по-високи доходи
"Заплатата свършва в средата на месеца": КНСБ на протест...
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Тръмп отново нападна Зеленски: Всичко, което той прави, е да вдига световните цени на петрола, това е позор Тръмп отново нападна Зеленски: Всичко, което той прави, е да вдига световните цени на петрола, това е позор
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Възобновиха операцията по изтеглянето на „Челси-3“ Възобновиха операцията по изтеглянето на „Челси-3“
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Бивши премиери, министри и генерали с тревожен апел: Черно море се превръща във военна зона Бивши премиери, министри и генерали с тревожен апел: Черно море се превръща във военна зона
Чете се за: 08:32 мин.
У нас
Европейските лидери обсъждат подкрепата за Украйна и сигурността
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Министърът на отбраната: Изпратили сме искане до НАТО за усилване...
Чете се за: 05:30 мин.
Политика
Премиерът Радев в Брюксел: Засилването на охраната на външните...
Чете се за: 00:45 мин.
Политика
НА ЖИВО: Депутатите обсъждат промени в железопътния транспорт,...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ