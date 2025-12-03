БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Възстановяват движението по "Дунав мост" при Русе в двете посоки от 18 декември

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Запази

Така за Коледа и Нова година всички превозни средства ще преминават без ограничения

възстановяват движението дунав мост русе посоки декември
Снимка: Архив
Слушай новината

Заради предстоящите коледно-новогодишни празници движението по Дунав мост при Русе ще бъде възстановено в двете посоки от 18 декември тази година. Строителните работи в затворения в момента 320-метров участък в платното в посока Румъния завършват. Така в почивните дни за Коледа и Нова година всички видове превозни средства ще преминават без ограничения. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

По този начин на пътуващите ще се осигури безопасно и удобно преминаване по съоръжението. Основният ремонт на моста в следващия етап ще продължи в началото на идната година. "Предвижда се от 8 януари да продължат строително-монтажните работи в следващите 320 метра от моста в платното в посока България", обясниха от АПИ.

През последната седмица на обекта е монтиран парапет, осветителни стълбове и отводнителния колектор. Продължило е обновяването на гребеновите фуги и полагането на защитно покритие по тротоарен блок.

Дейностите на Дунав мост се извършват ежедневно през светлата част от денонощието и в зависимост от метеорологичните условия. Работният процес се организира и извършва така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи.

Началото на основния ремонт на българския участък на съоръжението беше поставено на 10 юли миналата година. Той е с дължина 1,057 километра. Основно ремонтирани вече са 413 метра от него.

#"Дунав мост" #Русе #ремонт

Последвайте ни

ТОП 24

Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът свърши златна работа
1
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът...
На първа инстанция: 18 години затвор за Димитър Любенов, убил французин в катастрофа на Околовръстното
2
На първа инстанция: 18 години затвор за Димитър Любенов, убил...
Гледайте европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин по БНТ 3
3
Гледайте европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин...
Депутатите отхвърлиха предложението на президента за провеждане на референдум за еврото
4
Депутатите отхвърлиха предложението на президента за провеждане на...
Влак прегази 16-годишно момче във Враца
5
Влак прегази 16-годишно момче във Враца
„Български пощи“ пусна в продажба комплектите с първите български евромонети
6
„Български пощи“ пусна в продажба комплектите с първите...

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
2
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
3
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
4
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
5
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
6
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...

Още от: Регионални

Околовръстното шосе на Пловдив трябва да бъде спешно разширено
Околовръстното шосе на Пловдив трябва да бъде спешно разширено
Подменят 50 километра водопроводи в Хасково Подменят 50 километра водопроводи в Хасково
Чете се за: 01:42 мин.
Нагъл шофьор беше заснет да кара по тротоар в Хасково (ВИДЕО) Нагъл шофьор беше заснет да кара по тротоар в Хасково (ВИДЕО)
Чете се за: 00:45 мин.
След 4-часова блокада: Гръцките фермери отвориха границата при "Кулата – Промахон" След 4-часова блокада: Гръцките фермери отвориха границата при "Кулата – Промахон"
Чете се за: 02:47 мин.
Влак прегази 16-годишно момче във Враца Влак прегази 16-годишно момче във Враца
Чете се за: 01:22 мин.
"Пътека към достъпността и толерантността" в Бургас за Международния ден на хората с увреждания "Пътека към достъпността и толерантността" в Бургас за Международния ден на хората с увреждания
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

С пълно единодушие: Депутатите одобриха оттеглянето на бюджетите за 2026 г.
С пълно единодушие: Депутатите одобриха оттеглянето на бюджетите за...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Антиправителствени протести отново в София и други градове на страната Антиправителствени протести отново в София и други градове на страната
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Отиде си поетът Найден Вълчев Отиде си поетът Найден Вълчев
Чете се за: 09:27 мин.
У нас
Журналистика за хората: Раздадоха наградите "Валя Крушкина" – БНТ грабна две отличия Журналистика за хората: Раздадоха наградите "Валя Крушкина" – БНТ грабна две отличия
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
След 4-часова блокада: Гръцките фермери отвориха границата при...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
ЕС и НАТО: Подкрепата за Украйна e непоклатима
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Конгресмени от САЩ публикуваха видео от острова на Джефри Епстийн
Чете се за: 00:57 мин.
По света
"14 века България в Европа" – инициатива на БНТ,...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ