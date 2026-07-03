БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

 

Възстановяват движението по ремонтираните 57 км от пътя Видин – Враца

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
Запази
Слушай новината

Днес ще бъде възстановено движението по ремонтираните близо 57 километра от първокласния път I-1 Видин - Враца на територията на областите Видин, Монтана и Враца. С пускането на движението се повишава безопасността и се гарантира по-сигурното и комфортно пътуване на всички в най-активните летни месеци. В някои участъци от първокласния път продължава полагането на маркировката и поради това е необходимо шофьорите да бъдат внимателни и да спазват пътната сигнализация.

В област Враца строителни дейности са извършени в 8-километрова отсечка, преминаваща до с. Краводер /от 125-и до 133-ти км/ и в 2-километров участък от обхода на Враца при входа на града /от 140-и до 142-ри км/.

На територията на област Монтана са ремонтирани отсечките от Белотинци до Смоляновци /от 73-ти до 81-ви км/ и между обходния път на град Монтана и Сумер /от 112-ти до 125-и км/.

В област Видин са ремонтирани 26 км между Димово и Белотинци /от 47-и до 73-ти км/.

Текущите ремонтни работи на път I-1 започнаха на 26 май. Те включваха подмяна на асфалтовата настилка в отделни участъци, а по част от трасето са извършени едроплощни изкърпвания. В определени отсечки настилката е подменена по цялата ширина на платното.

Строителните дейности са изпълнени от дружествата, с които АПИ има договори по ЗОП за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в трите области - Видин, Монтана и Враца.

Снимки: АПИ

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

#Агенция „Пътна инфраструктура“ #ремонтиран път #Монтана #Видин #Враца

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Десислава Атанасова за полетите с Пеевски: На посочените дати съм пребивавала единствено на територията на Турция
2
Десислава Атанасова за полетите с Пеевски: На посочените дати съм...
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
3
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
Още един обвиняем по случая „Баба Алино“: 70-годишен бивш служител в район „Приморски“
4
Още един обвиняем по случая „Баба Алино“: 70-годишен...
Четвърти ден продължава издирването на 11-годишната Наталия
5
Четвърти ден продължава издирването на 11-годишната Наталия
Открито е тялото на едно от децата в река Струма, продължава издирването на второто
6
Открито е тялото на едно от децата в река Струма, продължава...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
2
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
3
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
4
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
Трагедията на АМ "Тракия" със загиналите деца и бащата на едното от тях продължава да поражда въпроси за причините
5
Трагедията на АМ "Тракия" със загиналите деца и бащата на...
Полиция и доброволци са по следите на отвлеченото дете, обикалят в района на Бързица
6
Полиция и доброволци са по следите на отвлеченото дете, обикалят в...

Водещи новини

Открито е тялото на едно от децата в река Струма, продължава издирването на второто
Открито е тялото на едно от децата в река Струма, продължава...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Апел за помощ в издирването на двете деца по поречието на Струма отправиха от община Бобошево Апел за помощ в издирването на двете деца по поречието на Струма отправиха от община Бобошево
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Бургас, Варна, Пловдив и София ще се борят за домакинството на „Евровизия 2027“ Бургас, Варна, Пловдив и София ще се борят за домакинството на „Евровизия 2027“
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Погребението на Хаменей: Очакват се между 15 и 20 млн. поклонници в първите три дни (СНИМКИ) Погребението на Хаменей: Очакват се между 15 и 20 млн. поклонници в първите три дни (СНИМКИ)
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Задържан е директорът на ВиК-Бургас
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Издирват 11-годишната Наталия в района на варненското село Синдел
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Премиерът Радев: С бюджета за 2027 г. се очаква намаляване на...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Заради жегите Франция отчете ръст от 29% в смъртните случаи
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ