Веласкес определи групата за мача със Спартак

Опитният полузащитник Георги Костадинов попадна в групата на Левски за мача със Спартак (Варна) тази вечер. Халфът се контузи в реванша срещу Брага и пропусна срещите със Славия, както и първия двубой със Сабах в Лигата на конференциите.

Извън групата останаха нападателят Мустафа Сангаре, който има мускулна травма, както и Карл Фабиен, който също има леки проблеми.

Ето и цялата група на „сините“: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Майкон, Вендерсон Цунами, Карлос Охене, Гашпер Търдин, Патрик Мислович, Георги Костадинов, Асен Митков, Рилдо Фильо, Мазир Сула, Марин Петков, Фабио Лима, Евертон Бала, Радослав Кирилов, Борислав Рупанов.