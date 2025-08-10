БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бащата на Сияна дарява цялото обезщетение на деца в...
Чете се за: 01:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Веласкес определи групата за мача със Спартак

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
Запази

Мачът е тази вечер от 19:00 часа.

Левски тренировка
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Опитният полузащитник Георги Костадинов попадна в групата на Левски за мача със Спартак (Варна) тази вечер. Халфът се контузи в реванша срещу Брага и пропусна срещите със Славия, както и първия двубой със Сабах в Лигата на конференциите.

Извън групата останаха нападателят Мустафа Сангаре, който има мускулна травма, както и Карл Фабиен, който също има леки проблеми.

Ето и цялата група на „сините“: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Майкон, Вендерсон Цунами, Карлос Охене, Гашпер Търдин, Патрик Мислович, Георги Костадинов, Асен Митков, Рилдо Фильо, Мазир Сула, Марин Петков, Фабио Лима, Евертон Бала, Радослав Кирилов, Борислав Рупанов.

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Левски София #ПФК Спартак Варна

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере
1
Гледайте европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки...
Пожар между селата Царичина и Градец в община Костинброд
2
Пожар между селата Царичина и Градец в община Костинброд
Два военни вертолета „Кугър“ се включиха в гасенето на пожара край Сунгурларе
3
Два военни вертолета „Кугър“ се включиха в гасенето на...
Президентът Румен Радев с критики към кабинета: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам
4
Президентът Румен Радев с критики към кабинета: Стягат най-големия...
Продължава борбата с огнената стихия край Сунгурларе
5
Продължава борбата с огнената стихия край Сунгурларе
"Домашен арест" за петима членове на мотоклуб, обвинени в различни престъпления
6
"Домашен арест" за петима членове на мотоклуб, обвинени в...

Най-четени

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Къде няма да има топла вода в София от днес?
2
Къде няма да има топла вода в София от днес?
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с 2,73 промила
3
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
4
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
5
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Почти денонощна работа срещу мизерно заплащане: Все повече сигнали за съвременно робство в България
6
Почти денонощна работа срещу мизерно заплащане: Все повече сигнали...

Още от: Български футбол

Емил Кременлиев в предаването "Зала на славата"
Емил Кременлиев в предаването "Зала на славата"
Хендрик Бонман: Мечтая да играя с Лудогорец в Шампионската лига Хендрик Бонман: Мечтая да играя с Лудогорец в Шампионската лига
Чете се за: 04:22 мин.
Борислав Михайлов: Имаше външни намеси в отношенията между играчите от САЩ 94 Борислав Михайлов: Имаше външни намеси в отношенията между играчите от САЩ 94
Чете се за: 05:02 мин.
Ексклузивно интервю с Борислав Михайлов в предаването "Арена спорт" Ексклузивно интервю с Борислав Михайлов в предаването "Арена спорт"
Чете се за: 01:15 мин.
Ференцварош загря за Лудогорец с лесен успех в Унгария Ференцварош загря за Лудогорец с лесен успех в Унгария
Чете се за: 02:52 мин.
Левски приема Спартак Варна с мисъл за Сабах Левски приема Спартак Варна с мисъл за Сабах
Чете се за: 02:12 мин.

Водещи новини

Бащата на Сияна дарява цялото обезщетение на деца в неравностойно положение
Бащата на Сияна дарява цялото обезщетение на деца в неравностойно...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Летателна техника се включи в борбата с големия пожар край Сунгурларе Летателна техника се включи в борбата с големия пожар край Сунгурларе
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Президентът Румен Радев с критики към кабинета: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам Президентът Румен Радев с критики към кабинета: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Министерският съвет с остра критика срещу нападките на президента Радев Министерският съвет с остра критика срещу нападките на президента Радев
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Реакция на авиокомпанията, която не позволи на дете в инвалидна...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
ЕС: На преговорите за мир в Украйна трябва да присъства и Киев
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Българин е изчезнал при гмуркане в Охридското езеро
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Внимание! Опасно горещо време в понеделник
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ