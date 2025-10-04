Верстапен с най-добро време в последната тренировка преди Гран при на Сингапур

Макс Верстапен с Ред Бул даде най-добро време в последната свободна тренировка преди неделното състезание за Гран При на Сингапур във Формула 1.

Световният шампион изпревари Оскар Пиастри (Макларън) и двата пилота на Мерцедес - Джордж Ръсел и Кими Антонели.

В топ 10 попаднаха още Ландо Норис (Макларън), Карлос Сайнц (Уилямс), Исак Хаджар (Рейсинг Булс), Люис Хамилтън (Ферари), Нико Хюлкенберг (Заубер) и Шарл Льоклер (Ферари).

Квалификацията започва в 16 часа, а състезанието за Голямата награда на Сингапур е утре, 5 октомври от 15:00.