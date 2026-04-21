Весела Лечева инспектира подготовката за Европейските игри в Истанбул

Председателят на БОК проведе ключови срещи с турските организатори и увери, че подготовката върви по план

Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева проведе работни срещи на високо ниво в Турция във връзка с подготовката за европейските летни игри през 2027 година в Истанбул.

Лечева, която е и вицепрезидент на европейската стрелба, се срещна с президента на Турския олимпийски комитет проф. Вели Озан Чакир, както и със заместник-министъра на младежта и спорта Хамза Йериклая. В разговорите участие взеха още президентът на Европейската конфедерация по стрелба Александър Ратнер, генералният секретар Ягор Алейник и спортният директор Елена Алън.

По време на визитата българската делегация се запозна на място с напредъка по изграждането на спортната инфраструктура, включително комплекса за стрелба, който трябва да бъде завършен през април 2027 година.

"Домакините ни запознаха още преди няколко месеца с проекта, мястото, където ще се проведат състезанията по стрелба, както и останалите съоръжения. Днес имахме възможност да ги видим лично и да начертаем следващите стъпки. По отношение на стрелбата гарантират, че комплексът ще бъде завършен през април 2027-а и ще бъде напълно готов за Европейските игри“, заяви Лечева.

Тя подчерта, че подготовката върви с добри темпове и добави, че близостта на Турция е сериозно предимство за българските спортисти.

Европейските игри в Истанбул ще се проведат от 16 до 27 юни 2027 година и ще съберат около 6000 състезатели от 50 държави. Програмата включва 26 спорта, като надпреварата ще има и важно значение за квалификациите за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

#Европейските игри в Истанбул #Весела Лечева

