Весела Лечева пожела успех на националите по стрелба на Евро 2026

Председателят на Българския олимпийски комитет и вицепрезидент на Европейската федерация по спортна стрелба Весела Лечева отправи пожелание за успех към българските състезатели, които участват на Европейското първенство с малокалибрено оръжие в Осиек.

Надпреварата стартира днес, като първото българско участие бе на Антон Ризов. Той завърши на 20-о място в дисциплината пушка от три положения при мъжете.

"Пожелавам успех на нашите състезатели, които са в Осиек, където се провежда Европейското първенство по спортна стрелба с малокалибрено оръжие. Като вицепрезидент на Европейската конфедерация по стрелба ще се радвам да станем свидетели на силни резултати и оспорвана надпревара между най-добрите на нашия континент“, написа Лечева в социалните мрежи.

Българските стрелци ще продължат участието си в следващите дни, като надеждите са за по-предни класирания в отделните дисциплини.