Кола без шофьор "паркира" в подлеза на Орлов...
Почина композиторът Кирил Икономов
Весела Лечева се срещна с еврокомисаря Глен Микалеф и спортни ръководители от Европа

от БНТ
Спорт
Срещите и дискусиите продължават и днес в рамките на форума в Кипър.

Весела Лечева
Снимка: Пресслужба
Избраната за председателят на БОК Весела Лечева проведе среща с еврокомисаря по въпросите на младежта, културата и спорта Глен Микалеф и спортни ръководители от Европа. В рамките на два дни тя участва в Спортния форум на Европейския съюз в Пафос, Кипър.

Лечева обсъди с Микалеф следващия програмен период за комисията и възможностите за инвестиции и развитие в спорта.

„Приоритет на комисията е масовият спорт, но редица спортни ръководители, включително представители на УЕФА изтъкнаха, че той е невъзможен без примера, вдъхновението, което дават професионалните атлети и лиги, големите първенства и глобални събития“, коментира Весела Лечева.

Лечева проведе среща и с вицепрезидента на УЕФА Лора Макалистър, с която обсъдиха присъствието на жените в спорта на всяко едно ниво. Председателят на БОК разговаря и с президента на Европейската федерация по плувни спортове Антонио Силва. Двамата отново обсъдиха възможностите чрез олимпийски програми да се достигне до много повече хора. Лечева се срещна и със София Папамихалопулос, вицепрезидент на Световната федерация по ветроходство и член на две комисии на МОК - на Комисията по олимпийската програма и на Медицинската комисия. Двете обсъдиха критериите, по които са оценявани спортовете, за да са част от олимпийската програма.

Медийната видимост в социалните мрежи става все по-важна за всеки един атлет, дисциплина и спорт. Затова едно от предизвикателствата пред българските спортни организации е тяхната дейност, състезания и герои да са видими и следвани там, Имаме редица федерации, които се справят добре, и други, които все още не са така активни, коментира Лечева.

„Броят на спортистите, които стават „шампиони“ в традиционния смисъл на думата, печелейки големи професионални титли или олимпийски медали, е изключително малък. Статистиката показва, че спрямо световното население – едва 1 на 500 000 души ще успее да се класира за Олимпийски игри. Така че всички наши олимпийци заслужават не само уважение, но трябва да са и ролеви модели, защото са постигнали реален световен успех“, коментира още Лечева.

Президентът на МОК Кърсти Ковънтри поздрави участниците във форума и още веднъж подчерта, че изминалите XXV Зимни олимпийски игри Милано-Кортина са показали силата на Европа като организатор на големи събития, но също така, че нашият континент е люлката на олимпизма, а феновете обичат спорта и го подкрепят.

Срещите и дискусиите продължават и днес в рамките на форума в Кипър.

#Весела Лечева

