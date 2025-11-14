Вили Саньол: Време е да покажем различен резултат срещу Испания

Селекционерът на националния отбор на Грузия Вили Саньол се надява грузинците да се представят достойно в мача от груповата фаза на квалификациите за световното първенство през 2026 г. срещу Испания. Срещата ще се проведе утре, 15 ноември, на стадион „Борис Пайчадзе“.

„След загуби от Испания с 1:7, 1:3, 1:4 и 0:2, е време да покажем различен резултат. Но трябва да разберем, че Испания е един от двата най-добри отбора в света. Нашата задача е да сведем до минимум непредизвиканите грешки. Мачът ще бъде много емоционален, тъй като го дължим на феновете. Знам, че за първи път през цялото това време не всички билети са разпродадени. И това е критика към нас.

Еуфорията след европейското първенство и последвалата победа над Чехия отдавна би трябвало да е отшумяла. Надявам се играчите да разберат това. Трябва да доказваме ден след ден, че този успех не е бил случаен. Очевидно Лигата на нациите е важна за нас, но утрешният мач срещу европейските шампиони е голямо предизвикателство. Не можем да рискуваме Микаутадзе, така че той няма да играе целия мач“, каза Саньол на пресконференцията преди мача.