Владимир Илиев: Единствената ми цел е Милано/Кортина

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Най-успешният ни биатлонист ще стане първият български спортист с участия на пет поредни зимни олимпийски игри.

Милена Тодорова, Владимир Илиев
Снимка: startphoto.bg
Най-успешният български биатлонист Владимир Илиев е амбициран да постигне най-добрия си резултат на Олимпийски игри на предстоящия форум в Милано и Кортина д'Ампецо след четири месеца.

Той ще стане първият български спортист с участия на пет поредни зимни олимпийски игри след Ванкувър 2010, Сочи 2014, Пьончан 2018 и Пекин 2022. Най-доброто му класиране е 19-о място в индивидуалния старт в Пьончан, но сега 38-годишният Илиев се чувства готов да подобри това представяне.

"Фокусът ми е върху предстоящите Зимни олимпийски игри. За първи път се подготвям целенасочено за Олимпиада. Преди всеки говореше, че се готвим за Игрите, но бяха разпръснати нещата и към Световни купи и европейски първенства. Сега моята единствена цел е Олимпиадата. Искам да постигна там най-добрия си резултат. Досега влизах в първите 20, което не е слаб резултат на Олимпийски игри, но очаквам нещо много по-голямо. Сега е в Европа, близка Оимпиада, в Италия, познато място. Аз обичам височината, цял живот съм се готвил на Белмекен. Това са неща в моя полза. Надявам се да съм здрав, всичко останало ще успея да покажа", коментира Илиев пред репортери след церемонията по награждаването на федерацията по биатлон.

Българинът ще проведе лагер в Швеция преди старта на новия сезон за Световната купа в Йостерсунд, като изрази задоволство от предоставените условия за подготовка.

"Никога не е имало такива условия за подготовка, всички лагери са в чужбина. Надявам се това да е ключът към успеха, макар че понякога трудните условия помагат. Сега имаме условия като на големите държави като Норвегия, Швеция и се надявам това допринесе за подготовката на целия отбор", каза още 38-годишният биатлонист.

#Милано/Кортина 2026 #Зимни олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо 2026 #Валентин Илиев

