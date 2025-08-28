БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Паскал беше доведен в Антикорупционната комисия (СНИМКИ И...
Чете се за: 01:40 мин.
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Чете се за: 01:12 мин.

Всичко или нищо: Лудогорец приема Шкендия в среща реванш от плейофите за влизане в основната фаза на Лига Европа

Спорт
Двубоят е тази вечер от 20:30 часа на „Хювефарма Арена". 

Шкендия - Лудогорец
Снимка: Startphoto.bg
Лудогорец излиза само и единствено за победа срещу шампиона на Северна Македония - Шкендия. Срещата реванш от плейофите за влизане в основната фаза на Лига Европа е тази вечер от 20:30 часа на „Хювефарма Арена“. Главен съдия е швейцарецът Урс Шнайдер.

Задачата пред шампионите е ясна – те трябва да спечелят задължително, за да продължат напред. В първата среща в Северна Македония Лудогорец поведе с 1:0, но допусна обрат и загуби с 1:2. Ако тази вечер „орлите“ победят с два или повече гола, ще се класират директно за групите на Лига Европа. При успех с един гол разлика срещата ще влезе в продължения.

Руи Мота ще може да разчита на Кайо Видал, който пропусна първия мач заради вирус. В същото време клубът се раздели с Мунир Шуиар. За да бъде в оптимална форма, Лудогорец отложи двубоя си с Берое от първенството.

Шкендия не отложи своя мач в първенството и продължава без загуба от началото на сезона, въпреки че завърши 0:0 с Арсими в последния кръг.

Независимо от резултата, и двата отбора са сигурни участници в групите на Лигата на конференциите, което гарантира на Лудогорец европейски мачове и през зимата.

Руи Мота: Ще търсим победата от първата минута
Руи Мота: Ще търсим победата от първата минута
Лудогорец има да наваксва гол пасив след първата среща в Република...
Чете се за: 01:47 мин.
Лудогорец допусна обрат срещу Шкендия
Лудогорец допусна обрат срещу Шкендия
Българският шампион отстъпи с 1:2 в Скопие.
Чете се за: 02:10 мин.
