Всичко или нищо: Лудогорец приема Шкендия в среща реванш от плейофите за влизане в основната фаза на Лига Европа

Лудогорец излиза само и единствено за победа срещу шампиона на Северна Македония - Шкендия. Срещата реванш от плейофите за влизане в основната фаза на Лига Европа е тази вечер от 20:30 часа на „Хювефарма Арена“. Главен съдия е швейцарецът Урс Шнайдер.

Задачата пред шампионите е ясна – те трябва да спечелят задължително, за да продължат напред. В първата среща в Северна Македония Лудогорец поведе с 1:0, но допусна обрат и загуби с 1:2. Ако тази вечер „орлите“ победят с два или повече гола, ще се класират директно за групите на Лига Европа. При успех с един гол разлика срещата ще влезе в продължения.

Руи Мота ще може да разчита на Кайо Видал, който пропусна първия мач заради вирус. В същото време клубът се раздели с Мунир Шуиар. За да бъде в оптимална форма, Лудогорец отложи двубоя си с Берое от първенството.

Шкендия не отложи своя мач в първенството и продължава без загуба от началото на сезона, въпреки че завърши 0:0 с Арсими в последния кръг.

Независимо от резултата, и двата отбора са сигурни участници в групите на Лигата на конференциите, което гарантира на Лудогорец европейски мачове и през зимата.