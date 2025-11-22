БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
World Boxing оцени високо нивото на българския бокс

Спорт
Двама български съдии имаха честта да ръководят мачове от финалите на Световната купа.

World Boxing оцени високо нивото на българския бокс
Снимка: БФ Бокс
Българският бокс продължава да получава световно признание. Този път уменията на родната школа бяха оценени високо от World Boxing. Двама български съдии имаха честта да ръководят мачове от финалите на Световната купа. Събитието се проведе в Индия и постави края на веригата за тази година.

Сред реферите, които бяха на и край ринга, се откроиха Павел Павлов и Нешо Симеонов. Двамата получиха важни назначения на финалите и бяха отличени за точните отсъждания и професионални намеси.

