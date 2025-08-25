Янис Карабельов зарадва Партизан с точка в Сърбия

Янис Карабельов и Партизан не успяха да увеличат своята сметка с победи в елита на Сърбия. Българинът и неговите съотборници завършиха наравно след 2:2 при гостуването си на Раднички Ниш.

Българският национал влезе като резерва, но това не го спря изведе „гробарите“ до точка. Полузащитникът вкара изравнителния гол за 2:2 и по този начин тимът от Белград избегна поражението.

Йован Милошевич бе дал преднина на "гробарите" в 17-ата минута, но Джордже Петрович израчви за Раднички преди края на първото полувреме.

В 73-ата минута Радивой Бошич донесе бълен обрат за домакините, но само три минути по-късно Карабельов се разписа след асистенция на израелеца Бибрас Начо.

Това бе първо равенство на Партизан в сръбската Супер лига, като тимът е временно на първо място в класирането в равни точки с Войводина и една повече от Цървена звезда, но шампионите са с мач по-малко.