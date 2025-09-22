Ясни са съперничките на Фейгин в Милано/Кортина 2026

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Турнирът в Пекин раздаде последните квоти за Олимпийските игри догодина.

Александра Фейгин
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Последните пет квоти за участие при жените на Олимпийските игри в Милано през февруари догодина бяха разпределени на турнира в Пекин. Там бяха раздадени още пет квоти при мъжете, четири при танцовите двойки и три при спортните дуети.

България има своята виза за Игрите при жените още от световното първенство през март в Бостън, където я извоюва Александра Фейгин. Така най-добрата родна фигуристка ще участва за втори път в кариерата си на ЗОИ.

На допълнителния квалификационен турнир в Пекин за петте дамски квоти се бориха момичета от 25 страни, като представителките на Русия Аделия Петросян и на Беларус Виктория Сафонова бяха допуснати поименно като атлети с неутрален статут след строга селекция от страна на Международния кънки съюз (ИСУ).

Първото място спечели Аделия Петросян с 209.63 точки, която беше безапелационна и в кратката и във волната програма. Втора е Анастасия Губанова от Грузия с 206.23, а трета белгийката Луна Хендрикс с 204.96. Четвъртото и петото място са за Сафонова с 181.91 и за китайката Жуйян Чжан със 179.76 точки.

Така макар квотите за Милано/Кортина да са за нации, съперничките на Фейгин са почти напълно ясни. По три представителки в Милано ще имат САЩ и Япония, а по две Република Корея, Швейцария и Белгия. Останалите визи са за България, Естония, Канада, Италия, Франция, Казахстан, Израел, Австрия, Финландия, Румъния, Полша, Великобритания, Литва, Грузия, Китай и по една за независими атлети от Русия и Беларус.

При мъжете битката в Пекин спечели Пьотр Гуменик. Руснакът също се състезаваше със статут на независим атлет. Останалите четири са за Република Корея, Мексико, Украйна и Тайван. Изключително впечатляващо е представянето на Ю-Хсиян Ли от Тайван, който беше осми в кратката програма, но с трети резултат на волната завърши на пето място, грабвайки последната възможност за участие в Милано. 18-годишният фигурист е възпитаник на един от най-добрите български фигуристи от близкото минало Иван Динев, който от дълги години работи като треньор в Лос Анджелис.

При спортните двойки трите допълнителни квоти от Пекин бяха спечели от представители на Китай, Армения и Япония, а при танцовите двойки - от Литва, Австралия, Испания и Китай.

