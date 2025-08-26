БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Две момичета скочиха от пътнически влак - били пропуснали...
Чете се за: 00:47 мин.
България е съобщила за три огнища на птичи грип
Чете се за: 00:17 мин.
Открита е марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев, врязал...
Чете се за: 04:00 мин.
Росен Желязков: Ще предложим Мирослав Рашков за главен...
Чете се за: 03:20 мин.
Напрежение пред болницата в Русе, където почина...
Чете се за: 03:25 мин.
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има...
Чете се за: 01:40 мин.

Йодегор попадна в състава на Норвегия за световните квалификации

Капитанът на Арсенал явно не е получил сериозна травма в двубоя с Лийдс и вероятно ще вземе и участие в дербито срещу Ливърпул.

Норвегия - Ерлинг Холанд, Мартин Йодегор
Снимка: X / @nff_landslag
Капитанът на Арсенал Мартин Йодегор бе извикан в състава на националния отбор на Норвегия за предстоящите две световни квалификации в началото на септември месец.

Включването на полузащитника е ясна индикация, че неговото физическо състояние е добро, въпреки контузията в рамото, която получи в двубоя с Лийдс Юнайтед през уикенда. Тогава той бе заменен още през първото полувреме, което породи спекулации, че ще пропусне и предстоящото в неделя дерби между Ливърпул и Арсенал.

Норвегия, която е лидер в квалификационната си група с максималните 12 точки след четири изиграни мача, приема Финландия на 4 септември, а пет дни по-късно в Осло пристига и тимът на Молдова. Ако запази първото си място, Норвегия ще се класира на световно първенство за пръв път след 1998 година.

Илия Груев игра цял мач за Лийдс при загубата от Арсенал
Илия Груев игра цял мач за Лийдс при загубата от Арсенал
Българският национал дебюитра като титуляр за отбора във Висшата лига.
Чете се за: 01:50 мин.
