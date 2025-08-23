Илия Груев игра цял мач за Лийдс при загубата от Арсенал

Арсенал победи Лийдс с 5:0 в мач от 2-ия кръг на Висшата лига. Българският национал Илия Груев игра цял мач за тима от Йоркшър.

Преди началото на мача домакините представиха новото си попълнение Еберечи Езе, който изгледа мача от трибуните.

Първият точен изстрел в двубоя бе на сметката на гостите. Давид Рая улови удар с глава на Паскал Струйк.

"Артилеристите" откриха резултата с първия си точен шут. Юриен Тимбер засече с глава центриране от ъглов удар на Деклан Райс.

В добавеното време на първата част футболистите в червено удвоиха преднината си. Юриен Тимбер изведе Букайо Сака в наказателното поле. Англичанинът стреля от движение за 2:0.

След почивката възпитаниците на Микел Артета подпечатаха успеха си с трети гол. Лятното попълнение Виктор Гьокереш проби в наказателното поле и намери близкия ъгъл с удар по земя.

Лондончани продължиха да бележат и стигнаха до нов гол от ъглов удар. След разбъркване във вратарското поле Юриен Тимбер отново бе точен.

В добавеното време резервата Макс Дауман спечели дузпа, след като фаулиран от Антон Щах. Зад бялата точка застана Виктор Гьокереш, който оформи крайния резултат.

Арсенал оглави класирането с пълен актив от 6 точки. Лийдс се смъкна до 11-ата позиция в подреждането с 3 пункта.