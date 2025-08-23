Арсенал привлече Еберечи Езе от Кристъл Палас

Арсенал привлече футболистът на Кристъл Палас Еберечи Езе, съобщиха "артилеристите".

Арсенал закупи Езе с трансфер на стойност 67.5 милиона паунда, въпреки че по-рано Тотнъм изглеждаше като най-вероятната дестинация за 27-годишния халф. "Шпорите" бяха постигнали съгласие за трансфера на Езе с Кристъл Палас за 60 милиона британски лири, както и 7,5 милиона бонуси, но Арсенал се намеси в последния момент и сякаш уреди футболиста, който е признавал, че като дете е бил фен на "артилеристите".

Интересът на "артилеристите" се засили, след като Кай Хавертц получи контузия, въпреки че медиите твърдят, че все още е твърде рано да се дава прогноза за състоянието на германския национал.

Езе е бил в академията на Арсенал, преди да бъде освободен на 13-годишна възраст.

През миналия сезон 27-годишният Еберечи Езе вкара 14 гола за Кристъл Палас във всички турнири, като се разписа и във финала за Купата на Англия, който донесе първия трофей в над стогодишната история на клуба от Южен Лондон.

Кристъл Палас привлече Езе през 2020 година от Куинс Парк Рейнджърс за сумата от 19,5 милиона лири. Неговият договор с клуба бе до лятото на 2027 година.