Пеп Гуардиола: Много съм горд от начина, по който играхме, направихме всичко, за да спечелим, но не успяхме

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола остана разочарован, след като отборът му не успя да се възползва от многобройните си положения, завършвайки с 0:0 срещу Съндърланд.

Ранен гол на "гражданите" беше отменен, след като Бернардо Силва беше в засада след удар от корнер. Савиньо имаше две положения в началото на второто полувреме, а Йошко Гвардиол уцели гредата 16 минути преди края на редовното време.

Спечелената една точка означава, че Сити е на четири точки от лидера в първенството Арсенал, но Гуардиола все пак беше доволен от представянето на отбора си.

„Наистина се получи добър мач, особено второто полувреме. Първото беше доста оспорвано, пропуснахме шансовете си да вкараме гол. Имахме много добри действия срещу един фантастичен отбор. Много съм горд и възхитен от начина, по който играхме на този труден стадион срещу труден противник. Направихме всичко, за да спечелим, но не успяхме“, каза Гуардиола.

Отборите се срещнаха и миналия месец, където Сити постигна победа с 3:0 на „Етихад“, но равенството на „Стадиъм ъф Лайт“ означава, че „черните котки“ удължават серията си без загуба в лигата у дома до 10 мача.