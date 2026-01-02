БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река...
Чете се за: 03:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Пеп Гуардиола: Много съм горд от начина, по който играхме, направихме всичко, за да спечелим, но не успяхме

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Запази

Манчестър Сити и Съндърланд завършиха 0:0 в мач от 19-ия кръг в Англия.

Хосеп Пеп Гуардиола
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола остана разочарован, след като отборът му не успя да се възползва от многобройните си положения, завършвайки с 0:0 срещу Съндърланд.

Ранен гол на "гражданите" беше отменен, след като Бернардо Силва беше в засада след удар от корнер. Савиньо имаше две положения в началото на второто полувреме, а Йошко Гвардиол уцели гредата 16 минути преди края на редовното време.

Спечелената една точка означава, че Сити е на четири точки от лидера в първенството Арсенал, но Гуардиола все пак беше доволен от представянето на отбора си.

„Наистина се получи добър мач, особено второто полувреме. Първото беше доста оспорвано, пропуснахме шансовете си да вкараме гол. Имахме много добри действия срещу един фантастичен отбор. Много съм горд и възхитен от начина, по който играхме на този труден стадион срещу труден противник. Направихме всичко, за да спечелим, но не успяхме“, каза Гуардиола.

Отборите се срещнаха и миналия месец, където Сити постигна победа с 3:0 на „Етихад“, но равенството на „Стадиъм ъф Лайт“ означава, че „черните котки“ удължават серията си без загуба в лигата у дома до 10 мача.

„Наистина те са добър отбор, но ние създадохме много положения. Не знам дали отборите са способни да дойдат тук и да създадат толкова, което ние. Говорихме преди мача, през второто полувреме се настроихме. Когато си - не знам колко пъти - пет, шест, седем пъти в наказателното поле, трябва да отбележиш гол. Играхме по-добре отколкото срещу Нотингам Форест, но не можахме да спечелим, случва се. Сега е време за възстановяване, защото имаме два дни до двубоя с Челси и ще се опитаме да спечелим“, завърши мениджърът на Сити, цитиран от Ройтрес.

Свързани статии:

Манчестър Сити не успя да пробие защитата на Съндърланд
Манчестър Сити не успя да пробие защитата на Съндърланд
"Черните котки" объркаха сметките на "гражданите" във Висшата лига.
Чете се за: 04:10 мин.
#ФК Манчестър Сити #Пеп Гуардиола

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
2
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
3
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
4
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
5
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Българската фондова борса с първа сесия за годината
6
Българската фондова борса с първа сесия за годината

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Футбол

Илиана Раева се сбогува с Димитър Пенев: Да е светло на прекрасната ти душа!
Илиана Раева се сбогува с Димитър Пенев: Да е светло на прекрасната ти душа!
Вашингтон ДС Юнайтед привлече румънския нападател Луис Мунтяну за рекордна сума Вашингтон ДС Юнайтед привлече румънския нападател Луис Мунтяну за рекордна сума
Чете се за: 02:32 мин.
Галатасарай се класира за финала на Суперкупата на Турция след победа над Трабзонспор Галатасарай се класира за финала на Суперкупата на Турция след победа над Трабзонспор
Чете се за: 01:35 мин.
Нигерия разгроми Мозамбик за място на 1/4-финалите на Купата на африканските нации Нигерия разгроми Мозамбик за място на 1/4-финалите на Купата на африканските нации
Чете се за: 01:37 мин.
Аморим също не оцеля Аморим също не оцеля
Чете се за: 06:45 мин.
Футболистите на Спартак Варна се събраха за първа тренировка за годината Футболистите на Спартак Варна се събраха за първа тренировка за годината
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река Тунджа
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река Тунджа
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден! Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Арх. Богдана Панайотова след подадената оставка: Разбрах, че няма място за мен там Арх. Богдана Панайотова след подадената оставка: Разбрах, че няма място за мен там
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи...
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Ръст на болните от грип и остри респираторни инфекции в Бургаско
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ