НА ЖИВО: 11-те на Манчестър Сити и Реал Мадрид, четири промени в състава на Гуардиола

Реал Мадрид приема Манчестър Сити в реванш от осминафиналите на Шампионска лига, като двубоят започва в 22:00 часа.

"Кралете“ влизат в срещата с комфортен аванс от 3:0 след първия мач, когато Федерико Валверде блесна с хеттрик още до почивката. От своя страна "гражданите“ ще търсят обрат, след като не впечатлиха и през уикенда при равенството 1:1 с Уест Хем във Висшата лига.

Мениджърът Хосеп Гуардиола направи четири промени в състава си, докато домакините са с минимални корекции. В разширения състав се завърна Килиан Мбапе, който обаче остава сред резервите на Алваро Арбелоа

Стартови състави:

Your City side to take on Real Madrid!



XI | Donnarumma, Nunes, Khusanov, Dias, Ait-Nouri, Rodri, Bernardo (C), Reijnders, Cherki, Doku, Haaland



— Manchester City (@ManCity) March 17, 2026

МАНЧЕСТЪР СИТИ: 25. Джанлуиджи Донарума - 27. Матеуш Нунеш, 45. Абдукодир Хусанов, 3. Рубен Диаш, 21. Раян Аит-Нури - 16. Родри - 10. Раян Шерки, 20. Бернардо Силва (К), 4. Тиджани Райндерс, 11. Жереми Доку - 9. Ерлинг Холанд

Резерви: 1. Джеймс Трафорд - 5. Джон Стоунс, 6. Нейтън Аке, 7. Омар Мармуш, 8. Матео Ковачич, 14. Нико Гонсалес, 15. Марк Гехи, 26. Савиньо, 33. Нико О‘Райли, 42. Антоан Семеньо, 47. Фил Фодън, 82. Рико Люис

Треньор: Пеп Гуардиола

¡Nuestro XI inicial!

@ManCityES pic.twitter.com/t2LgNBR4ug — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 17, 2026

РЕАЛ МАДРИД: 1. Тибо Куртоа - 12. Трент Александър-Арнолд, 22. Антонио Рюдигер, 24. Дийн Хаусен, 20. Фран Гарсия - 8. Федерико Валверде (К), 45. Тиаго Питарч, 14. Орелиен Чуамени, 15. Арда Гюлер - 21. Браим Диас, 7. Винисиус

Резерви: 13. Андрий Лунин - 2. Дани Карвахал, 4. Дейвид Алаба, 6. Едуардо Камавинга, 10. Килиан Мбапе, 16. Гонсало Гарсия, 18. Алваро Карерас, 27. Диего Агуадо, 28. Хорхе Сестеро, 37. Мануел Анхел, 38. Сесар Паласиос

Треньор: Алваро Арбелоа