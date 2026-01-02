Може ли Мохамед Салах да се завърне в Рома

Рома проявява интерес към нападателя на Ливърпул Мохамед Салах, пишат медиите в Италия.

Според тях, дискусии относно трансфера на 33-годишния играч са възможни през предстоящия летен трансферен прозорец. В момента квотата на италианския тим за чуждестранни играчи извън Европейския съюз вече е пълна.

Отбелязва се, че египетският футболист, въпреки че се завърна в Ливърпул след разногласия със старши треньора Арне Слот, не показва постоянство в представянето си. Според La Repubblica, саудитските клубове вече не проявяват сериозен интерес към Салах. Поради това Рома в момента се разглежда като основен претендент за играча.

Мохамед Салах игра за италанския тим в периода от 2015 до 2017 г., първоначално под наем от Челси, а след това с постоянен договор.

По време на двата си сезона с екипа на "вълците", той отбелязва общо 29 гола само в Серия А.

През юни 2017 г. Ливърпул привлече Салах срещу приблизително 39 милиона евро. Настоящият му договор е до 30 юни 2027 година.

През сезон 2025/2026 нападателят игра в 20 мача, отбеляза пет гола и направи четири асистенции.

Пазарната му стойност се оценява на 30 милиона евро.