Юношеският национален отбор по футбол изпусна победата срещу Швейцария за европейските квалификации

Юношеският национален отбор на България до 17 години завърши 1:1 с тима на Швейцария за европейските квалификации, които се провеждат в Словакия.

Попадението за тима, воден от селекционера Светослав Петров, бе всъщност автогол на Ноа Какор от съперника след удар на Виктор Добрев в 48-ата минута. Българите доиграха мача с човек по-малко, след като Ястиян Георгиев бе изгонен с втори жълт картон в 53-ата минута. Чак в третата минута на добавеното време швейцарците изравниха чрез Иван Искиердо.

Съставът на България: Алек Здравков, Виктор Иванов, Александър Вутов, Мартин Пенчев, Никола Калчев, Виктор Добрев, Ястиян Георгиев, Преслав Стойков, Николай Попов и Андрей Грозданов.

Като резерви влязоха Ернан Ангелов, Андрей Нешев, Деан Нестеров, Мартин Петков и Александър Ценов.

Преди три дни България загуби от домакина Словакия с 0:1, като отново завърши мача с 10 души. В последната среща тимът на Петров ще се изправи срещу аутсайдера Сан Марино, като амбицията е да бъде сред най-добрите трети отбори в класирането, за да продължи напред.