БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Официално: Рая Назарян ще е следващият председател на...
Чете се за: 00:45 мин.
Израел нанесе въздушни удари в Газа
Чете се за: 01:12 мин.
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
Чете се за: 03:40 мин.
В разгара на есента: Очаква ни топъл ноември с малко...
Чете се за: 02:10 мин.
Съветът за съвместно управление договори ротацията на...
Чете се за: 02:42 мин.
България и "Райнметал" подписаха договор за...
Чете се за: 04:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Националите по футбол до 17 г. загубиха първата си евроквалификация

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Запази

Отборът игра повече от час с човек по-малко, но показа характер, борбеност и желание за победа.

Български национален отбор по футбол за мъже до 17 г.
Снимка: bfunion.bg
Слушай новината

Юношеският национален отбор на България по футбол до 17 години стартира участието си в европейските квалификации със загуба с 0:1 от домакина Словакия.

Единственото попадение в срещата падна в 42-ата минута, когато Симон Севчик реализира за словашкия тим.

Състезателите на селекционера Светослав Петров започнаха двубоя равностойно и създадоха няколко добри положения пред вратата на домакините. В 30-ата минута българският страж получи червен картон и българският тим бе принуден да играе повече от час с човек по-малко.

Въпреки численото неравенство, националите показаха характер, борбеност и желание да обърнат развоя на мача. През втората част България U17 бе по-добрият отбор на терена и създаде няколко отлични възможности за изравняване, но не успя да реализира гол.

Отборът на България продължава участието си в квалификационната група с два предстоящи мача срещу Швейцария и Сан Марино, като запазва реални шансове за класиране напред в надпреварата.

#Български национален отбор по футбол за юноши до 17 години

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал момчето и ще го докажа
1
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал момчето и ще го докажа
Делото срещу Хасърджиев: Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис отрича участие в скандала с насилие над младеж
2
Делото срещу Хасърджиев: Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
3
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...
По следите на кафявите мечки: Свръхпопулация или нарушен баланс в природата?
4
По следите на кафявите мечки: Свръхпопулация или нарушен баланс в...
България и "Райнметал" подписаха договор за изграждане на завод за барут и боеприпаси
5
България и "Райнметал" подписаха договор за изграждане на...
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
6
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев

Най-четени

Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
1
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
2
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
4
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
5
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са автобуси
6
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са...

Още от: Национални отбори

Лионел Меси: Искам да бъда важна част от отбора на Аржентина за Мондиал 2026
Лионел Меси: Искам да бъда важна част от отбора на Аржентина за Мондиал 2026
Синът на Тиаго Силва получи повиквателна за националния отбор на Англия до 15 г. Синът на Тиаго Силва получи повиквателна за националния отбор на Англия до 15 г.
Чете се за: 01:05 мин.
Светослав Петров: Целта пред националите до 17 г. е класиране за Елитен кръг Светослав Петров: Целта пред националите до 17 г. е класиране за Елитен кръг
Чете се за: 01:35 мин.
Бившият вратар на Реал Мадрид и националния тим на Испания Очотoрена почина на 64 години Бившият вратар на Реал Мадрид и националния тим на Испания Очотoрена почина на 64 години
Чете се за: 01:32 мин.
Димитър Илиев: Почти няма футболист, който да не е ставал жертва на несправедливо отношение Димитър Илиев: Почти няма футболист, който да не е ставал жертва на несправедливо отношение
Чете се за: 03:57 мин.
Светослав Петров обяви състав на България U17 за европейските квалификации Светослав Петров обяви състав на България U17 за европейските квалификации
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

Официално: Рая Назарян ще е следващият председател на парламента
Официално: Рая Назарян ще е следващият председател на парламента
Чете се за: 00:45 мин.
Политика
Израел нанесе въздушни удари в Газа Израел нанесе въздушни удари в Газа
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Готов ли е Бюджет 2026 и какво предвижда? Готов ли е Бюджет 2026 и какво предвижда?
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
"Референдум": Как ще повлияят на България санкциите срещу "Лукойл"? "Референдум": Как ще повлияят на България санкциите срещу "Лукойл"?
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Двама задържани при акция на ГДБОП в Агенция "Митници" в...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Заводът за боеприпаси по проекта с "Райнметал" ще осигури...
Чете се за: 06:52 мин.
У нас
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
Чете се за: 03:40 мин.
Сигурност и правосъдие
"Доверените партньори" на САЩ: Тръмп подписа с Япония...
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ