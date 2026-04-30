Задържаха мъж от Сърница, опитал да плати с фалшиво евро

Жител на град Сърница е задържан заради плащане с неистински банкноти. Сигналът е подаден вчера в Районното управление във Велинград от служители на бензиностанция, намираща се в промишлената зона на Ракитово.

По първоначални данни клиент е заредил гориво за автомобила си и е заплатил с две банкноти с номинал от 50 евро. Малко по-късно служителите установили, че парите са неистински.

В резултат на предприетите действия органите на реда бързо установили самоличността на извършителя – 25-годишен мъж от Сърница. Той е задържан за срок до 24 часа в ареста на Районното управление във Велинград.

Работата по случая продължава от служители на полицейските управления в Ракитово и Сърница. Образувано е досъдебно производство.