Задържан е водачът на автомобила, врязал се в публика на...
Чете се за: 00:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Задържан е водачът на автомобила, врязал се в публика на рали край Варна

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Полевият му тест е положителен за амфетамин

Снимка: БНТ
Дадена е кръв за проба за алкохол и наркотици на водача на автомобила, резултатите се очакват, заявиха на брифинг след рали инцидента с жертва във Варна.

Полевият тест за наркотици е положителен за амфетамин, но не е категорично, полевият тест за алкохол е отрицателен, водачът е задържан за 24 часа.

Полицията няма ангажимент към охраната на състезанието, допълниха от МВР.

Състезанието в затворен маршрут, като не се прилага Законът за движение по пътищата.

Ангажимент по обезопасяването на трасето е от страна на организаторите на събитието.

Отсечката към Аладжа манастир остава затворена, заявиха още от МВР.

