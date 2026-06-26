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Законът за съдебната власт: Депутатите трябва да го гласуват окончателно

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В Народното събрание депутатите продължават работата по промените в Закона за съдебната власт.

Според текстовете - Висш Съдебен Съвет с изтекъл мандат няма да има право да назначава магистрати. Мнозинството реши, че за членове на следващия ВСС няма да могат да се избират лица, които са били председатели на върховни съдилища или главен прокурор, или пък изпълняващи такива функции повече от шест месеца. Няма да има и обществена квота във ВСС. Отпада и правилото, шефът на Националната следствена служба да е и зам.-главен прокурор.

#гласуване #съдебна власт #депутати #закон

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