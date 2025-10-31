БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Зам.-министър Петър Младенов: България е родина на талантливи, амбициозни и можещи млади хора

По време на юбилейното събитие бяха представени основните етапи от развитието на НПСС през последните 25 години.

Петър Младенов
Снимка: Пресслужба
България е родина на много талантливи, амбициозни и можещи млади хора. Осигуряването на възможности за тяхното развитие и изява е наш общ ангажимент и отговорност. Това заяви заместник-министърът на младежта и спорта Петър Младенов по време на честването на 25 години от създаването на Националното представителство на студентските съвети (НПСС), което се проведе в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) в София.

„През последните 25 години Националното представителство на студентските съвети се утвърди като значим партньор в процеса на формиране и реализиране на младежки и образователни политики. Вярвам, че с енергията и креативността на младите хора ще продължим да градим една модерна и силна младежка общност. Заедно можем да направим така, че все повече млади хора да избират България като място за своята реализация“, каза още заместник-министър Младенов.

В знак на признателност за подкрепата към студентските организации и развитието на младежките политики, заместник-министърът на младежта и спорта Петър Младенов бе удостоен с почетен плакет от Националното представителство на студентските съвети. Отличието бе връчено по повод 25-годишнината от създаването на организацията.

По време на юбилейното събитие бяха представени основните етапи от развитието на НПСС през последните 25 години, както и визията на организацията за бъдещето – насърчаване на младежкото участие, разширяване на европейското сътрудничество и дигитализация на студентския живот.

Форумът събра представители на студентските съвети от цялата страна, академичните ръководства на университетите, представители на държавни институции, партньорски организации и поддръжници на студентското движение.

