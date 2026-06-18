Заплаха за бомба спря за кратко работата на Районния съд и Районната прокуратура във Варна

Сигнал за бомба затвори съдебната палата на площад „Тракия” във Варна.

След като по обед по телефона е получена заплаха за взривно устройство, работата в съдилищата там бе прекъсната за около час, съобщиха от пресслужбана на съда.

Сградата, в която се намират Районният съд и Районната прокуратура във Варна беше опразнена, спряна беше работата на деловодствата и заседанията по делата, гледани към момента на обаждането.

След като специализираните служби провериха сградата, достъпът и обслужването на граждани беше възстановено, а разглеждането на делата продължава по реда на тяхното насрочване.