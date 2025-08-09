БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Голям пожар гори край Сунгурларе, обявено е бедствено...
Чете се за: 00:32 мин.
Пореден абсурд на столичното летище: Авиокомпания отказа...
Чете се за: 01:47 мин.
Тръмп и Путин се срещат в Аляска на 15 август, за да...
Чете се за: 03:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Зетова: Атанасийевич направи много голяма жертва, разбирам избора ѝ да не играе на световното

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:25 мин.
Спорт
Запази

Селекционерът на женския национален отбор на България защити решението на една от най-добрите родни волейболистки да не участва на световното първенство.

Антонина Зетова
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Селекционерът на женския национален отбор на България Антонина Зетова коментира в специално интервю за БФ Волейбол решението на Елица Атанасийевич да не бъде част от състава на България за световното първенство през 2025 година в Тайланд.

"Моята теория е, че няма незаменими хора във волейбола, в спорта като цяло. Волейбол винаги ще има. Ще бъде на някакво ниво. Дали на високо, дали на средно, дали на посредствено ниво, но волейбол винаги ще има. Има състезатели, които оставят някаква следа след себе си, оставят някакво наследство, някаква приемственост. И има такива, които просто преминават, без да оставят нищо. Така че, да, отсъствието на Елица Атанасиевич е ключово за нас. Естествено се вижда, че всички фенове искат още да я виждат на игрището. Елица е безспорен лидер! Елица е безспорно състезател от световна класа! Една от най-добрите четворки, все още, в света! И разбирам разочарованието на всички хора, които няма да могат да я виждат на игрището", заяви Зетова.

"Но все пак Елица е майка, и аз като майка, по същия начин трябваше да се върна на игрището, за да помагам на националния отбор. Това беше през 2010 година, когато Драган Нешич беше извикал също много млади момичета. Тогава той ме помоли да дойда и да помогна лятото, за да могат тези момичета да се адаптират към женския национален отбор. Тогава си спомням, че и моето дете беше на година и половина, колкото е на Елица в момента. Но с тази разлика, че мъжът ми тогава беше до мен и ние изкарахме един много дълъг лагер в Габрово. Бяхме един месец там. Аз бях с детето си. Трябва да ви кажа, че не е лесно ако нямаш човек до себе си, който да ти помага", добави тя.

"Елица тази година направи много голяма жертва, защото аз знам организационно как беше през лятото при нея. Просто на моменти беше почти невъзможно и тя трябваше да оставя детето в Сърбия. Просто нещата чисто семейно, когато имаш дете на толкова малка възраст, са много тежки. И аз разбирам жертвата, която направи, за да играе на тези два турнира от Лигата на нациите. Няма как тя да дойде на световното първенство. Знам, че това нещо много от хората не го разбират, но ние се опитваме да се съчетаваме... и аз и Елица се опитваме да съчетаваме двете функции - да интерпретираме волейбол на високо ниво и в същото време да бъдем и майки. И понякога това нещо е много сложно", завърши селекционерът на България.

#Елица Атанасийевич #Антонина Зетова #Български национален отбор по волейбол за жени

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Подписка в село Кръстава след фаталния сблъсък на 16-годишен младеж в крава
1
Подписка в село Кръстава след фаталния сблъсък на 16-годишен младеж...
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог
2
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...
Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере по БНТ 3
3
Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
4
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Разкритие за трагедията със Сияна: Камионът бил с неравномерно разпределен товар
5
Разкритие за трагедията със Сияна: Камионът бил с неравномерно...
Дебалансираният камион от катастрофата със Сияна бил с тон и половина по-тежък отдясно
6
Дебалансираният камион от катастрофата със Сияна бил с тон и...

Най-четени

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Къде няма да има топла вода в София от днес?
2
Къде няма да има топла вода в София от днес?
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с 2,73 промила
3
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с...
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и БНТ 3
4
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и...
Почти денонощна работа срещу мизерно заплащане: Все повече сигнали за съвременно робство в България
5
Почти денонощна работа срещу мизерно заплащане: Все повече сигнали...
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с искане за справедливост
6
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с...

Още от: Национални отбори

Гледайте тук България - Чили от световното по волейбол за жени под 21 години
Гледайте тук България - Чили от световното по волейбол за жени под 21 години
Волейболните националки до 21 г. с категорична първа победа на световното в Индонезия Волейболните националки до 21 г. с категорична първа победа на световното в Индонезия
Чете се за: 02:12 мин.
Вторият отбор на България по волейбол за мъже с първо място на турнира "Чайка" Вторият отбор на България по волейбол за мъже с първо място на турнира "Чайка"
Чете се за: 01:20 мин.
България стартира с тежка загуба на световното по волейбол за жени до 21 г. България стартира с тежка загуба на световното по волейбол за жени до 21 г.
Чете се за: 02:00 мин.
Националите по волейбол до 21 г. загряха за световното с три победи Националите по волейбол до 21 г. загряха за световното с три победи
Чете се за: 01:00 мин.
Драган Нешич: Не искам да обещавам чудеса, но не сме дошли като туристи на световното първенство Драган Нешич: Не искам да обещавам чудеса, но не сме дошли като туристи на световното първенство
Чете се за: 02:27 мин.

Водещи новини

Голям пожар гори край Сунгурларе, обявено е бедствено положение (СНИМКИ и ВИДЕО)
Голям пожар гори край Сунгурларе, обявено е бедствено положение...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Пожар бушува край 86-и км на АМ "Тракия" в посока Бургас Пожар бушува край 86-и км на АМ "Тракия" в посока Бургас
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Пореден абсурд на столичното летище: Авиокомпания отказа да качи на борда дете в инвалидна количка Пореден абсурд на столичното летище: Авиокомпания отказа да качи на борда дете в инвалидна количка
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Полицията във Варна засече 21 непълнолетни в заведения край морето Полицията във Варна засече 21 непълнолетни в заведения край морето
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Пощите са готови за обмяната на левовете в евро от 1 януари 2026 г....
Чете се за: 04:22 мин.
Общество
Тръмп и Путин се срещат в Аляска на 15 август, за да преговарят за...
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Премиерът Желязков и министър Мариян Бачев откриха 13-ия Национален...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Слънчево и горещо време през следващите дни
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ