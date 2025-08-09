Зетова: Атанасийевич направи много голяма жертва, разбирам избора ѝ да не играе на световното

Селекционерът на женския национален отбор на България Антонина Зетова коментира в специално интервю за БФ Волейбол решението на Елица Атанасийевич да не бъде част от състава на България за световното първенство през 2025 година в Тайланд.

"Моята теория е, че няма незаменими хора във волейбола, в спорта като цяло. Волейбол винаги ще има. Ще бъде на някакво ниво. Дали на високо, дали на средно, дали на посредствено ниво, но волейбол винаги ще има. Има състезатели, които оставят някаква следа след себе си, оставят някакво наследство, някаква приемственост. И има такива, които просто преминават, без да оставят нищо. Така че, да, отсъствието на Елица Атанасиевич е ключово за нас. Естествено се вижда, че всички фенове искат още да я виждат на игрището. Елица е безспорен лидер! Елица е безспорно състезател от световна класа! Една от най-добрите четворки, все още, в света! И разбирам разочарованието на всички хора, които няма да могат да я виждат на игрището", заяви Зетова.

"Но все пак Елица е майка, и аз като майка, по същия начин трябваше да се върна на игрището, за да помагам на националния отбор. Това беше през 2010 година, когато Драган Нешич беше извикал също много млади момичета. Тогава той ме помоли да дойда и да помогна лятото, за да могат тези момичета да се адаптират към женския национален отбор. Тогава си спомням, че и моето дете беше на година и половина, колкото е на Елица в момента. Но с тази разлика, че мъжът ми тогава беше до мен и ние изкарахме един много дълъг лагер в Габрово. Бяхме един месец там. Аз бях с детето си. Трябва да ви кажа, че не е лесно ако нямаш човек до себе си, който да ти помага", добави тя.