Любомир Ганев бе специален гост в столичното 81 СУ „Виктор Юго“

Президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев посети учениците от столичното 81 СУ „Виктор Юго“.

По време на срещата той разказа за своя път във волейбола, за добрите примери от спорта, за традициите и успехите на българския волейбол, както и за бъдещето, което трябва да продължи възходящото развитие на този спорт у нас.

Учениците зададоха много въпроси, свързани с успеха на мъжкия национален отбор и второто му място на световното първенство във Филипините, както и с впечатляващата световна титла на женския национален отбор под 19 години.

В края на срещата Ганев благодари за поканата на децата и ръководството на училището, като обеща, че и занапред с удоволствие ще откликва на подобни инициативи.