ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЗАПАЗЕНИ

Любомир Ганев бе специален гост в столичното 81 СУ „Виктор Юго“

от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
Спорт
Запази
Любомир Ганев бе специален гост в столичното 81 СУ „Виктор Юго“
Снимка: Официална фейсбук страница на БФВ
Слушай новината

Президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев посети учениците от столичното 81 СУ „Виктор Юго“.

По време на срещата той разказа за своя път във волейбола, за добрите примери от спорта, за традициите и успехите на българския волейбол, както и за бъдещето, което трябва да продължи възходящото развитие на този спорт у нас.

Учениците зададоха много въпроси, свързани с успеха на мъжкия национален отбор и второто му място на световното първенство във Филипините, както и с впечатляващата световна титла на женския национален отбор под 19 години.

В края на срещата Ганев благодари за поканата на децата и ръководството на училището, като обеща, че и занапред с удоволствие ще откликва на подобни инициативи.

#81 СУ "Виктор Юго" град София #Любо Ганев

Още от: Български волейбол

Гледайте мача Левски - ЦПВК в събота по БНТ 3
Гледайте мача Левски - ЦПВК в събота по БНТ 3
Отборът на Железничар с Лора Китипова и Емилета Рачева в състава си е на полуфинал за Купата на Сърбия Отборът на Железничар с Лора Китипова и Емилета Рачева в състава си е на полуфинал за Купата на Сърбия
Чете се за: 00:42 мин.
НВЛ обяви промени в програмата си заради европейските ангажименти на Левски НВЛ обяви промени в програмата си заради европейските ангажименти на Левски
Чете се за: 01:02 мин.
Любо Ганев: Посланието е ясно – опитен треньор, който да извлече максимума от нашите млади момичета Любо Ганев: Посланието е ясно – опитен треньор, който да извлече максимума от нашите млади момичета
Чете се за: 02:15 мин.
Марчело Абонданца: Голямата цел е Олимпиадата през 2032 година Марчело Абонданца: Голямата цел е Олимпиадата през 2032 година
Чете се за: 03:25 мин.
Казийски и Соколов осигуриха трета победа на Халкбанк Казийски и Соколов осигуриха трета победа на Халкбанк
Чете се за: 00:40 мин.

